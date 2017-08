EÚ rozhodne o žalobe Slovenska a Maďarska na kvóty 6. septembra

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel/Luxemburg 25. augusta (TASR) - Súdny dvor Európskej únie v Luxemburgu rozhodne 6. septembra o žalobách Slovenska a Maďarska proti dočasnému mechanizmu EÚ na prerozdeľovanie utečencov na základe kvót. Oznámila to dnes agentúra APA.Generálny advokát Súdneho dvora EÚ už 26. júla navrhol zamietnuť žalobu oboch krajín. Sudcovia v štyroch z piatich prípadov rozhodnú v súlade s odporúčaním generálneho advokáta, pripomenula APA.Žaloba Slovenska a Maďarska sa týka rozhodnutia Rady EÚ z roku 2015, ktoré bolo reakciou na migračnú krízu a jeho cieľom je pomôcť Taliansku a Grécku čeliť masívnemu prílevu utečencov. Toto rozhodnutie predpokladá počas obdobia dvoch rokov (do 26. septembra 2017) premiestnenie 120.000 osôb žiadajúcich o medzinárodnú ochranu z dvoch spomínaných krajín do iných členských štátov Únie.Na zasadnutí ministrov vnútra v septembri 2015 Česká republika, Maďarsko, Rumunsko a Slovensko hlasovali proti prijatiu tohto rozhodnutia, Fínsko sa zdržalo hlasovania. Následne vlády SR a Maďarska podali žalobu kvôli utečeneckým kvótam a vyzvali Súdny dvor, aby zrušil rozhodnutie o relokáciách, pretože bolo poznačené procesnými chybami, je spojené s voľbou nesprávneho právneho základu a nie je vhodné ako reakcia na migračnú krízu.Generálny advokát Yves Bot v zdôvodnení odporúčania zamietnuť žalobu SR a Maďarska okrem iného uviedol, že článok 78 ods. 3 Zmluvy o fungovaní EÚ oprávňuje na prijatie opatrení, ktoré v reakcii na jasne vymedzenú núdzovú situáciu dočasným spôsobom a v presne vymedzených bodoch zavádzajú výnimky z legislatívnych aktov v oblasti azylu. Toto ustanovenie oprávňuje Radu EÚ prijať všetky dočasné opatrenia, ktoré pokladá za potrebné ako odpoveď na migračnú krízu s tým, že tieto presné a dočasné výnimky nemožno prirovnať k trvalej zmene základných pravidiel v legislatívnych aktoch Únie vo veciach azylu. To znamená, že prijatím napadnutého rozhodnutia nebol obídený legislatívny postup EÚ.