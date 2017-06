EÚ sa nedarí plniť ciele v oblasti znižovania počtu smrteľných nehôd

Ilustračná snímka. Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Krajiny s najvýraznejším podielom zníženia celkových úmrtí účastníkov cestnej premávky v období 2010-2016



Viac ako 33-percentný pokles:

Grécko, Litva, Nórsko, Švajčiarsko, Portugalsko.



Krajiny s poklesom 32-27 %:

Chorvátsko, Lotyšsko, Slovensko, Španielsko.



Krajiny s poklesom 26-19 %:

Belgicko, Cyprus, Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, Taliansko.



Krajiny s poklesom pod 18 %:

Bulharsko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Holandsko, Írsko, Izrael, Luxembursko, Malta, Nemecko, Slovinsko, Spojené kráľovstvo, Srbsko, Švédsko

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 20. júna (TASR) - Európskej únii sa nedarí plniť ciele v oblasti znižovania počtu smrteľných nehôd na cestách. Uvádza sa to v dnes zverejnenej správe Európskeho výboru pre bezpečnosť dopravy (ETSC), podľa ktorej sa od roku 2014 sa pokrok pri znižovaní počtu obetí dopravných nehôd zastavil.ETSC je medzinárodná mimovládna organizácia, ktorá od 2006 každý rok zverejňuje tzv. index pre bezpečnosť cestnej premávky (PIN). Index bol vytvorený ako odpoveď na ciele EÚ znížiť počet úmrtí na cestách o polovicu v rokoch 2001 až 2010.V roku 2010 Únia svoj záväzok znížiť počet úmrtí na cestách obnovila s cieľom znížiť počet obetí do roku 2020 o 50 percent v porovnaní s úrovňami v roku 2010.ETSC dnes upozornila, že keď rok 2016 bol tretím po sebe idúcim rokom, keď sa stanovené ciele EÚ v oblasti zlepšovania bezpečnosti cestnej premávky nedarilo naplniť.Na európskych cestách v 32 sledovaných krajinách prišlo vlani o život 25.670 ľudí. To predstavuje pokles len o dve percentá v porovnaní s rokom 2015, keď o život prišlo 26.200 osôb, čo na naplnenie stanovených cieľov nestačí.Z 32 krajín (28 štátov EÚ, Izrael, Nórsko, Srbsko a Švajčiarsko) len 15 krajín zaznamenalo vlani pokles počtu úmrtí na cestách. Najlepšie výsledky dosiahli v Litve (pokles o 22 percent), na Cypre (19), v Českej republike (17), Lotyšsku (16) a vo Švajčiarsku (15). Hneď za nimi je Belgicko (13) a potom Chorvátsko a Slovensko (zhodne po 12 percent).V Bulharsku a vo Francúzsku sa situácia oproti roku 2015 nezmenila. Ďalších 15 krajín voči predošlému roku zaznamenalo dokonca nárast nehodovosti so smrteľnými následkami. Najväčší - až stopercentný - nárast obetí bol na Malte; vysoký počet tragických dopravných nehôd mali aj v Dánsku (19 percent), Írsku (18) a Nórsku (15).Od roku 2010 sa počet úmrtí na cestách v EÚ znížil o 19 percent, čo zodpovedá priemernému ročnému zníženiu o 3,4 percenta. Na dosiahnutie cieľov stratégie Európa 2020 však bolo v rokoch 2010-2020 potrebné dosiahnuť medziročný pokles o 6,7 percenta. Vzhľadom na príliš pomalé tempo znižovania, predovšetkým počas troch predchádzajúcich rokov, bude potrebné každoročne znížiť počet obetí dopravných nehôd až o 11,4 percenta.ETSC každý rok oceňuje jednu z krajín ocenením PIN Award za najmenší počet úmrtí. Tohoročnú cenu získalo Švajčiarsko. Slovensko získalo PIN Award v roku 2014 za zníženie celkového počtu úmrtí účastníkov cestnej premávky v predošlom roku o 37 percent.