EÚ sa pre spory konzervatívcov pripravuje na kolaps rokovaní o brexite

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn/Brusel 8. októbra (TASR) - Zatiaľ čo sa britská vládna strana zmieta vo vnútrostraníckych bojoch, Európania zintenzívnili tiché prípravy na možný kolaps rozhovorov o brexite. To by znamenalo, že Británia odíde z Európskej únie (EÚ) v marci 2019 bez dohody.Európania stále považujú, ktorým sa začiatkom roka vyhrážala britská premiérka Theresa Mayová, za nepravdepodobný, pretože by Británii ublížil viac ako kontinentu.Ale vzhľadom na správy o rozkoloch v Mayovej Konzervatívnej strane pred ďalším kolom rokovaní v Bruseli, diplomati, úradníci a veľké členské štáty sa znova začínajú pripravovať na najhorší možný scenár. A vyzvali aj firmy, aby sa pripravili na možné právne vákuum po marci 2019, ak Británia odíde z EÚ bez dohody.Federácia nemeckého priemyslu BDI upozornila firmy vo štvrtok (5.10.), že by bolo, keby neboli pripravené aj naMayová v piatok (6.10.) odmietla výzvy niektorých zákonodarcov na odstúpenie. Vyjednávač EÚ pre brexit Michel Barnier vyhlásil, že jeho cieľom je riadený odchod Británie z bloku. Ale zopakoval tiež, že má od lídrov EÚ mandát aj na to, aby pomohol Únii pripraviť sa aj na neúspech rokovaní. A znova upozornil podniky, aby vo svojich plánoch počítali aj s najhorším možným scenárom.povedal podnikateľom a odborárom po začiatku rokovaní v júli. Dohoda alebo odchod bez dohody je, vyhlásil v auguste po tom, ako obe strany na rokovaniach zaznamenali len malý pokrok.Nemenovaný vysokopostavený úradník EÚ médiám potvrdil, že v Bruseli narastajú obavy z kolapsu rokovaní pre vnútrostranícke boje britských konzervatívcov. Mohlo by sa tak stať, že Londýnu sa nepodarí včas uzavrieť rokovania o kľúčových bodoch brexitu.Pre mnohých sú reči o kolapse rozhovorov súčasťou taktizovania a blafovania. Ale Mayovej problémy vo vlastnej strane naznačujú, že vláda v Londýne je tak rozdelená, že nemusí byť schopná dosiahnuť dohodu.Je potrebné si uvedomiť, že brexit nie je racionálny proces, povedal nemenovaný vysoký úradník EÚ. Zopakoval spoločný názor v Bruseli, že hlasovanie o brexite v prvom rade nedáva žiadny ekonomický zmysel.Ľudia v blízkosti Barnierovho tímu vyjednávačov minulý mesiac upriamili pozornosť na novú legislatívu zameranú na ochranu trhu EÚ s uhlíkom pri neriadenom odchode Británie a presadzujú presun centra pre zúčtovanie clearingových operácií v eurách z Londýna do EÚ, ako príklad bruselského plánovania.povedal nemenovaný úradník. A ďalší vyhlásil:V pondelok (9.10.) sa v Bruseli začne piate kolo rokovaní o brexite. Ale európski vyjednávači sú skeptickí, pokiaľ ide o vyhliadky na pokrok v kľúčových otázkach tzv. rozvodu. Ten je pritom rozhodujúci pre začatie rozhovorov o budúcej obchodnej dohode.Okrem neistoty v súvislosti s fungovaním novej hranice EÚ medzi Írskom a Severným Írsko, a rozdieloch v názoroch na práva expatriotov, najväčším jablkom sváru je finančné vyrovnanie.Prípadná výmena premiérky Mayovej a jej nahradenie ministrom zahraničných vecí Borisom Johnsonom, by si vyžiadala ďalší čas navyše, a ten sa kráti. A to môže rokovania nielen predĺžiť, ale aj viac skomplikovať, keďže Johnson opakovane spochybnil sumu, ktorú má Londýn zaplatiť Bruselu.