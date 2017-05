EÚ schválila audiovizuálnu smernicu, sporili sa pre sociálne siete

Na archívnej snímke minister kultúry SR Marek Maďarič. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Brusel/Bratislava 23. mája (TASR) – Smernicu o audiovizuálnych službách schválili dnes kvalifikovanou väčšinou ministri kultúry členských štátov EÚ. Sporným bodom smernice bola regulácia sociálnych sietí umožňujúcich zdieľanie videí. Smernica podlieha schvaľovaniu v Európskom parlamente (EP).Ministri mali na programe smernicu o audiovizuálnych a mediálnych službách. Nakoniec ju schválili kvalifikovanou väčšinou, keďže osem štátov bolo proti. Slovenský minister kultúry Marek Maďarič spomenul napríklad Spojené kráľovstvo, Holandsko a Dánsko. Slovensko hlasovalo za smernicu.uviedol Maďarič.Vysvetlil, že viacero členských štátov sa postavilo proti tomu, aby smernica regulovala aj sociálne siete. Po spore dosiahli ministri kompromis spočívajúci v tom, že smernica sa bude týkať len tých sociálnych sietí, pri ktorýchPresné definície, či je obsah extrémistický, alebo nevhodný pre mládež, smernica neobsahuje. To si presnejšie stanovia členské štáty v národnej legislatíve po schválení smernice. Vynucovanie vyplývajúcich pravidiel budú mať na starosť úrady na úrovni členských štátov. Na Slovensku by to bola Rada pre vysielanie a retransmisiu.Revidovaná smernica, o ktorej členské štáty intenzívne diskutovali aj počas vlaňajšieho slovenského predsedníctva v Rade EÚ, teraz smeruje do europarlamentu. Maďarič dúfa, že smernica by mohla byť definitívne schválená na budúci rok, ale naznačil, že isté to nie je.vysvetlil situáciu pred hlasovaním v EP slovenský minister.Ďalším bodom rokovania ministrov boli povinné kvóty na európske diela pri poskytovateľoch služieb na požiadanie, akým je napríklad Netflix.vysvetlil Maďarič.Konkrétny spôsob uplatnenia kvót na európsku tvorbu pri službách na požiadanie neupravuje smernica EÚ, ale až zákony, ktoré po jej schválení budú musieť prijať členské štáty.