EÚ schválila mandát M. Barniera na začiatok rokovaní o brexite

Michel Barnier, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 22. mája (TASR) - Mandát vyjednávača Európskej komisie (EK) Michela Barniera na spustenie rokovaní so Spojeným kráľovstvom o odchode z EÚ a vyjednávacie smernice dnes schválili predstavitelia členských štátov. Splnili tým všetky podmienky na otvorenie rokovaní o brexite, ktoré sa oficiálne začnú po júnových britských predčasných voľbách.Predstavitelia členských štátov v Rade pre všeobecné záležitosti rozhodli o poslednom formálnom kroku nevyhnutnom na otvorenie rokovaní o brexite, vyplýva z informácií diplomatických zdrojov. Schválili tiež rokovacie smernice, ktoré EK predstavila na začiatku mesiaca. Smernice obsahujú osem pravidiel pre vyjednávačov EÚ v prvej fáze rokovaní.Slovensko na zasadnutí zastupoval veľvyslanec pri EÚ Peter Javorčík.Dnešné rozhodnutie potvrdilo dvojfázový prístup k rokovaniam o brexite. V prvej fáze, ktorá by mohla trvať do jesene tohto roka, chce Únia dosiahnuť dostatočný pokrok v rokovaniach o brexite. Potom by sa mohla začať druhá fáza zameraná na nastavenie vzťahov medzi Úniou a Britániou po jej odchode zo spoločenstva.Rada EÚ pre všeobecné záležitosti zároveň potvrdila Michela Barniera do funkcie hlavného vyjednávača EÚ pre brexit, čím mu udelila mandát na začiatok rokovaní. Tie sa ale nezačnú hneď, ale až po britských predčasných parlamentných voľbách, ktoré sa budú konať 8. júna.