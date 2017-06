EÚ si dnes v europarlamente pripomenula 30. výročie programu Erasmus

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel/Štrasburg 13. júna (TASR) - Predseda Európskej komisie (EK) Jean-Claude Juncker a predseda Európskeho parlamentu (EP) Antonio Tajani boli dnes hlavnými aktérmi osláv 30. výročia programu Erasmus, ktoré sa konali na pôde europarlamentu v Štrasburgu.Na slávnostnej ceremónii v EP sa okrem predsedu Tajaniho, Junckera a maltskej ministerky Heleny Dalliovej za predsedníctvo v Rade EÚ zúčastnilo aj 33 účastníkov programu Erasmus - jeden za každú krajinu, ktorá na programe participuje.Európska únia si pripomenie 30. výročie existencie študentského výmenného programu 15. júna. V tento deň v roku 1987 Rada ministrov pre vzdelávanie prijala program "Európska regionálna akčná schéma pre mobilitu univerzitných študentov", ktorý vošiel do dejín pod skratkou ERASMUS. Počas 30 rokov využilo možnosti tohto programu vyše deväť miliónov ľudí vrátane takmer 108.000 Slovákov. Z toho 4,4 milióna boli študenti vysokých škôl.Program slúžil pôvodne pre 11 krajín Európskych spoločenstiev - Belgicko, Dánsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Nemecko, Portugalsko, Spojené kráľovstvo, Španielsko a Taliansko. S rozširovaním EÚ narástol aj program Erasmus, ktorý už pokrýva 33 európskych krajín - 28 členských štátov EÚ a Lichtenštajnsko, Macedónsko, Nórsko a Turecko. Ak v prvých rokoch bol priemer študentských výmen okolo 3200 za rok, v súčasnosti možnosti programu ročne využíva vyše 30.000 mladých Európanov.V roku 2014 premenovala EÚ tento program na Erasmus+, keď systém študentských výmen a pobytov otvorila aj ďalším kategóriám mladých ľudí - stredoškolákom, učňom, mladým učiteľom a dobrovoľníkom a personálu zo všetkých oblastí vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. Erasmus+ začlenil ostatné programy mobility - Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig, Jean Monnet, Erasmus Mundus. Za necelé tri roky existencie Erasmus+ využili jeho možnosti vyše dva milióny ľudí.Komisia pri príležitosti osláv 30. výročia programu vydáva novú mobilnú aplikáciu Erasmus+. Aplikácia je určená študentom, účastníkom odborného vzdelávania a účastníkom výmenných pobytov mládeže, ktorým uľahčí zapojenie do programu Erasmus+.uviedol Juncker.Podľa slov eurokomisára pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport Tibora Navracsicsa každá výmena v rámci programu Erasmus+ prináša obohacujúce životné skúsenosti, profesijné aj osobné. Dodal, že 30 rokov mobility a spolupráce prinieslo Európe otvorenú a podnikavú generáciu deväť miliónov ľudí.Mobilná aplikácia Erasmus+ predstavuje významné zlepšenie pre tento program, ktorý má v rokoch 2014-2020 pomôcť vyše štyrom miliónom ľudí pri štúdiu, odbornej príprave a dobrovoľníckej činnosti v zahraničí. Z rozpočtu EÚ na tento pôjde 14,7 miliárd eur.Komisia zdôraznila, že je pevne odhodlaná pracovať na budúcnosti programu Erasmus+ aj po roku 2020.Tlačová agentúra Belga spresnila, že priemerný vek "Erasmusákov" je 23 rokov; väčšina z nich strávi v zahraničí šesť mesiacov, pričom 67 percent túto možnosť využije počas bakalárskeho štúdia. Každý z nich má nárok na štipendium, ktoré sa líši od krajiny ku krajine - v priemere je to 281 eur na mesiac.Najviac účastníkov programu pochádza z Francúzska, Nemecka a Španielska a najčastejším cieľom študentov je Nemecko, Španielsko a Spojené kráľovstvo. Rokovania o brexite ukážu, či bude mať Británia záujem o spolupodieľanie sa (aj finančné) na tomto programe; v nasledujúcich dvoch školských ročníkoch - 2017/18 a 2018/19 - však Erasmus+ v Británii bude aj naďalej platiť.