EÚ v OSN presadila iniciatívu s názvom Aliancia za obchod bez mučenia

Brusel/New York 19. septembra (TASR) - Komisárka EÚ pre obchod Cecilia Malmströmová dnes potvrdila, že v rámci ministerského zasadnutia Valného zhromaždenia OSN v New Yorku v pondelok večer spustila medzinárodnú Alianciu za obchod bez mučenia.Iniciatíva s celkovým počtom 58 zúčastnených krajín, ktorá podľa Malmströmovej predstavuje spoločné úsilie Európskej únie, Argentíny a Mongolska, sa zameriava na zastavenie obchodovania s tovarom používaným pri popravách alebo mučení.pripomenula komisárka v správe pre médiá. Spresnila, že k takýmto nástrojom patria obušky s kovovými hrotmi, elektrošokové pásy a držiaky používané počas mučenia elektrickým prúdom, ako aj chemické látky používané na popravu ľudí a injekčné systémy na ich nedobrovoľnú aplikáciu.upozornila.Malmströmová vyjadrila radosť, že k spoločnej deklarácii EÚ, Argentíny a Mongolska sa pripojil taký veľký počet krajín sveta, z Afriky, Ameriky, Ázie aj Európy, a odkázala, že takýto spoločný postoj je jasným posolstvom, že tento druh obchoduPrihlásením sa do Aliancie za obchod bez mučenia signatárske krajiny vyjadrili súhlas so štyrmi akčnými bodmi: prijať opatrenia na kontrolu a obmedzenie vývozu tohto tovaru; vybaviť colné orgány vhodnými nástrojmi pre monitorovanie obchodných tokov, výmenu informácií a identifikáciu nových produktov; poskytnúť technickú pomoc krajinám, ktoré zavádzajú zákony zakazujúce tento druh obchodu, a vzájomne si vymienať postupy pre účinné systémy kontroly a presadzovania práva.