EÚ venovala už miliardu eur na pomoc sýrskym utečencom

Brusel 20. júna (TASR) - Regionálny trustový fond EÚ, vytvorený v reakcii na krízu v Sýrii, odobril nové projekty v celkovej výške 275 miliónov eur. Ide o projekty na podporu sýrskych utečencov v hostiteľských komunitách v Turecku, Libanone, Jordánsku, Iraku, na západnom Balkáne a v Arménsku, oznámila dnes Európska komisia (EK).Projekty financované EÚ sa zamerajú na vzdelávanie, zdravotnú starostlivosť, podporu miestnej komunity, sociálne začlenenie a rodovú rovnosť. Nový balík finančnej pomoci navýšil celkový objem tohto fondu až do výšky jednej miliardy eur. To mal za cieľ predseda EK Jean-Claude Juncker, ktorý o tom hovoril v septembri 2015 na neformálnom summite EÚ o migrácii.Šéfka európskej diplomacie Federica Mogheriniová v tejto súvislosti uviedla, že EÚ poskytuje nádej miliónom sýrskych utečencov a presídlencov v ich domovskej krajine a v celom regióne.povedala Mogheriniová.Eurokomisár pre európsku susedskú politiku a rokovania o rozšírení Johannes Hahn poznamenal, že vďaka trustovému fondu EÚ majú deti v Jordánsku, Libanone a Turecku možnosť chodiť do školy a mať prístup do bezpečných priestorov pre neformálne vzdelávanie a psycho-sociálnu ochranu. Tí sýrski študenti, ktorých štúdium bolo prerušené vojnou, dostanú štipendiá, aby mohli pokračovať v štúdiu na jordánskych, libanonských a tureckých univerzitách. Ďalší sýrski utečenci prostredníctvom odbornej prípravy a veľtrhov práce zlepšia svoje šance uplatniť sa na trhu práce.