EÚ vníma globalizáciu ako prínos pre menej rozvinuté ekonomiky

Brusel 18. júla (TASR) - Európska komisia (EK) dnes oznámila, že podniká kroky na pomoc regiónom pri budovaní odolných lokálnych ekonomík v ére globalizácie. Exekutíva EÚ pripomenula, že globalizácia znamená obrovské prínosy pre menej rozvinuté ekonomiky sveta a mnohé príležitosti pre Európanov, ale ak sa chce Únia popasovať s modernizáciou hospodárstva, musí dať regiónom šancu vytvárať hodnoty a pomáhať im.To znamená pustiť sa do programov inovácie, digitalizácie a dekarbonizácie a rozvíjať zručnosti. Komisia navrhla nový súbor opatrení slúžiacich na ďalšiu podporu európskych regiónov pri investovaní do konkurencieschopných špecializovaných oblastí (tzv. inteligentná špecializácia) a zabezpečovaní potrebnej inovácie, odolnosti a rastu.Podpredseda EK pre pracovné miesta, rast, investície a konkurencieschopnosť Jyrki Katainen upozornil, že v záujme zúročenia prínosov globalizácie EÚ musí vytvoriť priaznivé prostredie, kde sa pokrok v oblasti obchodu a technického pokroku premietne do reality.spresnil Katainen.Eurokomisárka pre regionálnu politiku Corina Cretu v tejto súvislosti pripomenula slová predsedu EK Jeana-Clauda Junckera, že Únia vstupuje do "glokálnej éry", keď vplyv globálnych problémov sa najprv pociťuje na lokálnej úrovni. "skonštatovala komisárka.Koncepcia inteligentnej špecializácie, zavedená do všetkých regionálnych politických programov v roku 2014, sa už osvedčila a prináša výsledky. Komisia ju plánuje využiť pri dvoch pilotných projektoch.Prvým je cielená podpora v prípade osobitných výziev, ktoré riešia regióny s priemyselnými zmenami. Tímy odborníkov EK so stratégiou pre inteligentnú špecializáciu pomôžu regiónom rozvíjať inovačnú kapacitu, odstraňovať prekážky v oblasti investícií, vybavovať občanov zručnosťami a pripravovať sa na priemyselné a spoločenské zmeny.Druhým sú medziregionálne inovačné partnerstvá podporované z fondov EÚ. Cieľom tohto pilotného projektu je identifikovať a rozvíjať "financovateľné" medziregionálne projekty, ktoré môžu vytvárať hodnotové reťazce v prioritných odvetviach, akými sú veľké dáta, biohospodárstvo, efektívne využívanie zdrojov, prepojená mobilita či vyspelá výroba.EK upozornila, že osobitná pozornosť sa bude venovať kvalite a otvorenosti verejného výskumu, spolupráci medzi podnikateľskou a akademickou obcou a zosúladeniu miestnej škály zručností s dopytom na trhu, a to s pomocou podporných kapacít, ktoré má Eurokomisia k dispozícii.