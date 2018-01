EÚ vyčlení na vybudovanie demokratického palestínskeho štátu 42,5 mil.

Federica Mogheriniová, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 31. januára (TASR) - Na vybudovanie "demokratického a zodpovedného" palestínskeho štátu vyčlení Európska únia ďalších 42,5 milióna eur. O rozhodnutí EÚ informovala v stredu šéfka európskej zahraničnej politiky Federica Mogheriniová pred rozhovormi o mierovom procese na Blízkom východe.Zdroje sú vyčlenené na aktivity vo východnom Jeruzaleme, ako aj na pomoc pri budovaní palestínskeho štátu prostredníctvom politických reforiem, znižovania dlhu, podpory podnikov a palestínskej občianskej spoločnosti, ako aj prístupu k vode a energii, vysvetlila Mogheriniová.Oznámila to pred nadchádzajúcimi blízkovýchodnými rokovaniami v Bruseli. Pôjde o prvé stretnutie popredných izraelských, palestínskych, amerických a arabských politikov či predstaviteľov od kontroverzného rozhodnutia Spojených štátov uznať Jeruzalem za hlavné mesto Izraela, pripomína agentúra DPA.Podľa vyhlásenia Mogheriniovej musí každý uznať, že k tomu, "aby mal akýkoľvek proces realistické šance na úspech, sú USA nevyhnutné".dodala. Vyzvala Washington, aby sa do mierového procesu medzi Izraelom a Palestínčanmi nepúšťal samostatne, pretože takéto úsilie by sa mohlo skončiť neúspechom.