EÚ vyhrala spor s Ruskom ohľadom ciel na úžitkové vozidlá

Ženeva 27. januára (TASR) - Európska únia dnes na pôde Svetovej obchodnej organizácie (WTO) vyhrala so žalobou proti Rusku za sankčné clá na ľahké úžitkové vozidlá z Nemecka a Talianska.Arbitrážna komisia dnes rozhodla, že Rusko porušilo pravidlá WTO. Vyzvala Moskvu, aby svoje opatrenia zosúladila so svojimi povinnosťami vyplývajúcimi z členstva vo WTO.Ruská vláda pri zavedení ciel argumentovala situáciou svojho jediného výrobcu nákladných vozidiel, no nedostatočne zohľadnila možný vplyv finančnej krízy. Komisia uznala argument EÚ, že Rusko sa odvolávalo na svojho jediného výrobcu Sollers, pričom neuviedlo aj druhého, ktorým je GAZ.Ostatné sťažnosti EÚ, napríklad, na nedostatočné alebo neobjektívne porovnávanie dát ruskou stranou, arbitráž WTO zamietla. Voči rozhodnutiu sa môžu obidve strany odvolať do 60 dní. WTO tak dáva EÚ do rúk účinný nástroj proti nadmernému využívaniu antidumpingových ciel zo strany Ruska a rovnako aj možnosť brániť sa proti nim.Rusko v roku 2013 uvalilo sankčné clá 29,6 % na nemecké dodávky a 23 % na talianske. Moskva argumentovala nečestnými cenami, ktorých cieľom je podkopať postavenie domácich výrobcov.EÚ podala sťažnosť v roku 2014 a argumentovala, že sankčné clá porušovali pravidlá WTO.