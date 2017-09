EÚ vytvorila hraničné kontaktné miesto s cieľom rozvíjať regióny

Na archívnej snímke komisárka Európskej komisie pre regionálnu politiku Corina Cretuová Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Brusel 20. septembra (TASR) - Európska komisia (EK) dnes oznámila, že v záujme naplno využiť hospodársky potenciál pohraničných regiónov EÚ, v ktorých žije 150 miliónov občanov, zriaďuje tzv.. Cieľom tohto kontaktného miesta bude poskytovať pohraničným regiónom cielenú podporu so zámerom pomôcť im odstraňovať prekážky, ktoré v cezhraničnom pohybe bránia zamestnanosti a investíciám.Podľa údajov EK jedno percento pracovníkov v EÚ využívajú cezhraničný pohyb za prácou. V roku 2014 najmenej 1,9 milióna Európanov pravidelne dochádzalo za prácou v pohraničných regiónoch EÚ, čo je 94-% nárast voči situácii z roku 2002.Exekutíva EÚ upozornila, že výraznejšiemu študijnému, pracovnému a podnikateľskému pohybu v týchto regiónoch bráni nedostatočná a cenovo nákladná orientácia v odlišných administratívnych a právnych systémoch.Hraničné kontaktné miesto, ktoré začne fungovať v januári 2018, vďaka súboru konkrétnych opatrení umožní lepšiu spoluprácu pohraničných regiónov, aby rýchlejšie rástli a navzájom sa približovali. V praxi to prispeje k zlepšeniu prístupu k pracovným miestam, prístupu k službám (zdravotná starostlivosť, verejná doprava) a k uľahčeniu cezhraničného podnikania.Eurokomisárka pre regionálnu politiku Corina Cretuová v tejto súvislosti upozornila, že v pohraničných regiónoch sa vytvára viac ako štvrtina bohatstva Európy, avšak ich úplný hospodársky potenciál je nevyužitý.odkázala.Hraničné kontaktné miesto budú tvoriť experti EK na cezhraničné záležitosti. Tí zaistia, že hraničné kontaktné miesto bude poskytovať podporu regiónom, ktoré si želajú prehĺbiť spoluprácu, s cieľom pomôcť ľuďom nájsť si prácu za hranicami. Občanom budú poskytovať poradenstvo v oblasti vzájomného uznávania kvalifikácií, spoločných študijných programov alebo poradenských služieb pre podnikateľov.Hraničné kontaktné miesto by malo prispieť k zriadeniu budúceho Európskeho orgánu pre pracovné príležitosti s cieľom posilniť spoluprácu medzi orgánmi činnými na trhu práce na všetkých úrovniach a zlepšiť riadenie cezhraničných situácií.