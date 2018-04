EÚ vyzvala Macedónsko na realizáciu svojich reforiem

Johannes Hahn, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Skopje 18. apríla (TASR) - Komisár pre rozšírenie Európskej únie Johannes Hahn pochválil v stredu Macedónsko, že v úsilí o členstvo v Únii dosiahlo pokrok. Zároveň však túto balkánsku krajinu varoval, že na to, aby vstúpila do EÚ, musí úspešne realizovať svoje sľúbené reformy.Johannes Hahn to podľa agentúry AP vyhlásil na tlačovej konferencii v macedónskej metropole Skopje, na ktorej sa zúčastnil aj premiér Zoran Zaev.Okrem reformného procesu eurokomisár tiež vedenie krajiny vyzval, aby vyriešilo už desaťročia sa ťahajúci názvoslovný spor so susedným Gréckom - poslednú prekážku, ktorá bráni Macedónsku k vstupu do EÚ.Európska komisia v utorok odporúčala otvoriť prístupové rokovania s Macedónskom a Albánskom o členstve v EÚ. Eurokomisia ďalej uviedla, že tieto dve balkánske krajiny sú v rámci pripojenia sa k 28-člennému bloku na dobrej ceste.