EÚ začala vyšetrovať firmu Aspen pre nadmerné ceny onkoliekov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 15. mája (TASR) - Európska komisia (EK) dnes oznámila, že začala oficiálne vyšetrovanie farmaceutickej spoločnosti Aspen Pharma pre podozrenie z nadmernej tvorby cien v súvislosti s piatimi liekmi proti rakovine. Komisia preskúma, či táto spoločnosť nezneužila dominantné postavenie na európskom trhu, čo je v rozpore s antitrustovými pravidlami Európskej únie (EÚ).Eurokomisárka zodpovedná za politiku hospodárskej súťaže Margrethe Vestagerová dnes v stanovisku pre médiá upozornila, že farmaceutické spoločnosti by mali byť odmeňované za to, že vyrábajú lieky predlžujúce a zachraňujúce naše životy, keď však ceny liekov náhle stúpnu o niekoľko stoviek percent, ide o záležitosť, ktorú exekutíva EÚ musí preskúmať.uviedla komisárka.Vyšetrovanie sa týka cenových praktík spoločnosti Aspen, ktoré obsahujú účinné farmaceutické zložky chlorambucil, melfalán, merkaptopurín, tioguanín a busulfán. Ide o lieky, ktoré sa používajú na liečbu rakoviny, napríklad pri hematologických nádoroch, a ktoré sa predávajú pod viacerými značkami. Spoločnosť Aspen získala tieto lieky po uplynutí platnosti ich patentovej ochrany.Pôjde o prvé vyšetrovanie EK týkajúce sa nadmerných cenových praktík vo farmaceutickom priemysle.Komisia chce prešetriť informácie, ktoré naznačujú, že spoločnosť Aspen neoprávnene zvýšila cenu týchto liekov - až o niekoľko stoviek percent. Komisia získala informácie, že Aspen v niekoľkých členských štátoch EÚ hrozil, že ak takýto nárast cien nebude prijatý, spoločnosť stiahne uvedené lieky z predaja, k čomu v niektorých prípadoch aj došlo.Takéto správanie môže byť v rozpore s antitrustovými pravidlami EÚ a tiež Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), ktoré zakazujú zavádzanie nespravodlivých cien alebo nekalé obchodné podmienky pre spotrebiteľov. Vyšetrovanie sa vzťahuje na všetky krajiny EÚ a EHP s výnimkou Talianska, ktoré už vlani v septembri rozbehlo proti Aspenu právne konanie.Aspen Pharma je globálna farmaceutická spoločnosť so sídlom v Južnej Afrike. Má viacero dcérskych spoločností v krajinách EHP.