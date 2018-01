EÚ: Zálohovacie centrum programu Galileo sa presunie do Španielska

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 24. januára (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu v súvislosti s brexitom prijala rozhodnutie o presune zálohovej stránky Strediska pre monitorovanie bezpečnosti programu Galileo (GSMC) zo Spojeného kráľovstva do Španielska.Monitorovacie stredisko má podobu technickej infraštruktúry, ktorá zohráva kľúčovú úlohu pri zaisťovaní bezpečnosti satelitného navigačného programu EÚ s názvom Galileo vrátane jeho verejnej regulovanej služby (PRS).GSMC má hlavné a prevádzkové sídlo vo Francúzsku a jeho zálohovacie centrum bolo zriadené v dedine Swanwick na juhu Anglicka. Keďže Spojené kráľovstvo na budúci rok EÚ opustí, je potrebné, aby sa zálohovacie centrum presťahovalo do jedného z ostatných 27 členských štátov EÚ.Eurokomisárka pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a malé a stredné podniky Elžbieta Bieňkowská v tejto súvislostí pripomenula, že európska satelitná navigačná sústava Galileo už viac ako rok poskytuje kvalitné služby. Rozhodnutie eurokomisie o presune zálohovacieho centra označila za nevyhnutný operačný krok pre zabezpečenie kontinuity a zachovania bezpečnosti systému Galileo.Komisia vlani, 1. augusta 2017, vyzvala členské štáty, aby prejavili záujem o hosťovanie zálohovacieho centra. Ponuku predložilo šesť krajín - Belgicko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Španielsko a Taliansko. Komisia sa na základe objektívnych technických, bezpečnostných, finančných a programových kritérií rozhodla pre Španielsko.Vzhľadom na brexit sa z Londýna musia vysťahovať aj Európska agentúra pre lieky (EMA), ktorá sa presťahuje do Amsterdamu, a Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA), ktorého novým sídlom bude Paríž.