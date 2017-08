EÚ zavádza predbežné antidumpingové clá na čínsku antikorovú oceľ

Ilustračné foto. Foto: TASR - Branislav Račko Foto: TASR - Branislav Račko

Brusel 10. augusta (TASR) - Európska komisia (EK) dnes oznámila, že Európska únia (EÚ) začne od soboty 12. augusta uplatňovať predbežné dovozné clá vo výške až 28,5 % na dovoz určitých výrobkov z antikorovej ocele z Číny. Komisia, ktorá túto záležitosť vyšetrovala počas ôsmich mesiacov, dospela k záveru, že niektorí čínski výrobcovia dostávajú nespravodlivé štátne dotácie, čo poškodzuje európskych výrobcov.Francúzsky ekonomický týždenník Capital vo svojom internetovom vydaní spresnil, že EÚ prijala antidumpingové opatrenia na dve kategórie dovážanej ocele z Číny a pripomenul, že Čína ako najväčší vývozca ocele sa dôrazom na export tohto tovaru snaží nájsť odbyt pre nadmerné kapacity domáceho oceliarskeho priemyslu.V roku 2016 predaj čínskej ocele na globálnom trhu dosiahol rekordných 112 miliónov ton, čo je až o 19,9 % viac v porovnaní s rokom 2014. Podľa údajov týždenníka výroba čínskej ocele vzrástla v júni o 5,7 % na rekordných 73,23 milióna ton, čo prevýšilo predchádzajúci rekord 72,78 miliónov ton z apríla tohto roku.Eurokomisia, ktorá o protidumpingových clách rozhodla v stredu (9.8.) tvrdí, že ide o nevyhnutné opatrenie, ktoré pomôže európskym oceliarom v najmenej 15 členských štátoch Únie, tým že dôjde k zvýšeniu cien oceliarskych výrobkov, ziskovosti na strane výrobcov a oživeniu tohto priemyselného odvetvia.Otázku oceliarskeho priemyslu riešili aj najvyšší lídri skupiny G20, ktorí sa zhodli na tom, že nadmerné kapacity v oceliarstve sú "vážnym problémom".Týždenník Capital v tejto súvislosti upozornil, že britské oceliarske odvetvie vinou dovozov lacnejšej čínskej ocele prišlo o 5000 pracovných miest v priebehu minulého roka. Európski výrobcovia tvrdia, že čínska strana predáva do Európy oceľ vyrobenú s vysokými energetickými nákladmi, ktoré si Európania nedovolia, aj pri vedomej strate ziskov.Exekutíva EÚ začala túto záležitosť vyšetrovať na podnet európskeho oceliarskeho združenia Eurofer, do ktorého patria oceliarski giganti ako ArcelorMittal, ThyssenKrupp a Tata Steel Europe.EÚ upozornila, že nové dovozné clá od 17,2 do 28,5 % sa týkajú výrobkov čínskych oceliarní Hesteel Group, Shougang Group, Shagang Group a niekoľkých ďalších. Dotknuté spoločnosti majú možnosť do 25 dní napadnúť rozhodnutie exekutívy EÚ.