EÚ žiada Venezuelu, aby pred voľbami znížila napätie v krajine

Venezuelský prezident Nicolás Maduro, archívne foto

Caracas 26. júla (TASR) - Lídri venezuelskej opozície vyzvali zamestnancov, aby dnes ani vo štvrtok nešli do práce a pridali sa tak k veľkému celoštátnemu štrajku proti snahám prezidenta krajiny Nicolása Madura o revíziu ústavy. Informovala o tom agentúra AP.Venezuela sa tak ocitá uprostred ďalšieho 48-hodinového štrajku pred nadchádzajúcimi voľbami do nového orgánu nazvaného Ústavodarné zhromaždenie, ktoré sa budú konať v nedeľu 30. júla. Členovia zhromaždenia budú mať potom za úlohu pripraviť a uskutočniť revíziu ústavy z roku 1999. Opozícia tvrdí, že Maduro novú ústavu zneužije na upevnenie svojho postavenia a zabarikádovanie sa v úrade.Líder venezuelskej opozície Leopoldo López zverejnil v noci nadnes prvé priame posolstvo od svojho prepustenia do domáceho väzenia v júli. Venezuelčanov požiadal, aby podporili 48-hodinový generálny štrajk proti vládnym plánom na prepísanie ústavy. Naliehal tiež na armádu, aby nezasahovala proti demonštrantom.López v 15-nimútovom videu nakrútenom vo svojom dome hovorí, že vláda prezidenta Madura sa pokúša zničiť demokraciu. Venezuelčanov nabádal, aby tozastavili.Šéfka európskej diplomacie Federica Mogheriniová vyzvala dnes venezuelské úrady, aby sa v čase pred nedeľňajšími voľbami pokúsili deeskalovať napätie v krajine.Mohgeriniová zverejnila v tejto súvislosti oficiálne vyhlásenie. Tieto voľbyvarovala.Protesty vo Venezuele by mali trvať tri dni a plánujú sa až do nedeľňajších volieb. Začínajú sa dnes 48-hodinovým generálnym štrajkom. Celé protesty by mali vyvrcholiť v piatok veľkou demonštráciou nazvanou ajMohgeriniová uviedla, že EÚ by podporila vznik regionálnejktorých by akceptovali vláda i opozícia a ktorí by pomohli zainteresovaným politickým aktérom vo Venezuele mierovou cestou vyriešiť aktuálnu krízu v krajine.Kuba dnes poprela, že by mala záujem pomôcť sprostredkovať riešenie politickej krízy vo Venezuele. Namiesto toho vyjadrila plnú podporu vláde prezidenta Nicolása Madura, ktorá je kľúčovým ideologickým a ekonomickým spojencom Havany.