EÚ zverejnila súbor nástrojov na pomoc pri integrácii migrantov

Na archívnej snímke Marianne Thyssen Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 24. januára (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu zverejnila súbor nástrojov s cieľom pomôcť štátnym a regionálnym orgánom v EÚ pri navrhovaní stratégií a projektov na integráciu migrantov.Cieľom tohto súboru nástrojov je prispieť k budovaniu stratégií integrácie na miestnej úrovni s podporou zdrojov EÚ, ktoré by sa mali využívať synergicky, a to ešte v súčasnom rozpočtovom období 2014–2020.Eurokomisár pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo Dimitris Avramopulos upozornil, že ak má európska spoločnosť aj v budúcnosti zostať prosperujúcou, súdržnou a inkluzívnou, už dnes je potrebné investovať do integračných politík.skonštatoval.Podľa komisárky pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu Marianne Thyssenovej zohráva optimálne využívanie finančných prostriedkov EÚ dôležitú úlohu pri integrácii ľudí s migrantským pôvodom.Súbor nástrojov pomenúva päť priorít pre komplexné dlhodobé integračné stratégie: prijímanie migrantov, ich vzdelávanie, zamestnávanie, bývanie a prístup k verejným službám.Komisia navrhuje primerané podporné opatrenia financované z fondov EÚ. Napríklad v oblasti vzdelávania možno použiť kombináciu viacerých fondov, aby boli školy inkluzívnejšie a zabránilo sa segregácii - v hre je Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR), Európsky sociálny fond (ESF) aj Fond pre azyl, migráciu a integráciu. Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (FEAD) môže poskytnúť materiálnu pomoc študentom v núdzi.Členské štáty a regióny EÚ majú tiež k dispozícii širokú škálu finančných nástrojov, vďaka ktorým môžu podporiť rôzne projekty v oblasti integrácie – od poskytovania jazykových kurzov a zdravotnej starostlivosti po príchode až po pomoc migrantom pri hľadaní práce, domova a miesta v spoločnosti. Ide o financovanie cez Európske štrukturálne a investičné fondy (EŠIF), Fond pre azyl, migráciu a integráciu (AMIF) či opätovne FEAD.