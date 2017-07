Eubank sa stretne v duele s Abraham

Ilustračná fotografia. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Los Angeles 9. júla (TASR) - Profesionálny boxerský turnaj World Boxing Super Series zverejnil dvojice štvrťfinále superstrednej (do 76,2 kg) aj ťažkej hmotnostnej kategórie (do 90,7 kg). Čaká sa už iba na súboj medzi Britom Chrisom Eubankom ml. a Arthurom Abrahamom z Nemecka, ktorý určí 15. júla oponenta pre Turka Avniho Yildirima v superstrednej váhe. Víťaz zároveň získa opasok organizácie IBO v tejto divízii.Vo World Boxing Super Series sa bude bojovať o finančné odmeny v celkovej výške 50 miliónov amerických dolárov a o Trofej Muhammada Aliho. Podujatie odštartuje v septembri štyrmi štvrťfinálovými zápasmi v oboch váhach, semifinále je naplánované na začiatok budúceho roka a finále na máj 2018. Predstaví sa deväť pästiarov bez prehry v profesionálnom ringu.Rýchly vyraďovací formát by mal zabrániť zdržaniam či zraneniam, ktoré trápili predchádzajúci podobný projekt Super Six World Boxing Classic. Ten práve v superstrednej hmotnostnej kategórii trval od októbra 2009 až do decembra 2011.World Boxing Super Seriesštvrťfinále superstrednej hmotnostnej kategórie (do 76,2 kg):George Groves (V. Brit., 26-3, 19 KO) - Jamie Cox (V. Brit., 23-0, 13 KO)Callum Smith (V. Brit., 22-0, 17 KO) - Erik Skoglund (Švéd., 26-0, 12 KO)Chris Eubank ml. (V. Brit., 24-1, 19 KO) alebo Arthur Abraham (Nem., 46-5, 30 KO) - Avni Yildirim (Tur., 16-0, 10 KO)Jürgen Brähmer (Nem., 48-3, 35 KO) - Rob Brant (USA, 22-0, 15 KO)štvrťfinále ťažkej hmotnostnej kategórie (do 90,7 kg):Oleksandr Usyk (Ukr., 12-0, 10 KO) - Marco Huck (Nem., 40-4-1, 27 KO)Murat Gassiev (Rus., 24-0, 17 KO) - Krzysztof Wlodarczyk (Poľ., 53-3-1, 37 KO)Mairis Briedis (Lot., 22-0, 18 KO) - Mike Perez (Kuba, 22-2-1, 14 KO)Yunier Dorticos (Kuba, 21-0, 20 KO) - Dmitrij Kudrjašov (Rus., 21-1, 21 KO)ak