EUHL: UK Praha víťazom základnej časti, nováčik z Olomouca potrápil Inžinierov

Diplomats Pressburg – UK Praha 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)

UMB Hockey Team – UK Praha 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

Gladiators Trenčín – Engineers Prague 1:5 (0:1, 1:1, 0:3)

University Shields Olomouc – Engineers Prague 4:5 po predl. (0:1, 1:2, 3:1 – 0:1)

Academy 1928 KTH Krynica – Zdrój – Paneuropa Kings 2:3 po predl. (1:1, 1:1, 0:0 – 0:1)

8. Lipovský (Šimonič, Holeš), 34. Lipovský (Múčka, Rutkovský), 39. Kraus (Winkler, Mucha), 44. Šimonič (Rutkovský) – 55. Krudenc (Březák)Štvornásobný majster EUHL, a síce UK Praha, sa v rámci tripu postavila proti bratislavským Diplomatom, ktorí v predošlých dvoch kolách jasne dominovali; najskôr uspeli v Prešove 9:2, následne si poradili aj s poľskou Krynicou 8:3. Ich bojovnosť pretrvávala aj proti lídrovi z Prahy, i keď úvod stretnutia bol z oboch strán veľmi opatrný. Rozhodlo sa v strednej časti, keď sa o víťazný gól postaral Lipovský. Oba tímy majú vďaka doposiaľ nazbieraným bodom už istú účasť v play-off.22. Adamčík (Koch, Šeliga) – 25. Pulkrab (Bartoš), 55. Svoboda (Slavíček, Kukačka)Prehra v Bratislave znamenala pre hráčov UK Praha jedno – ak chcú ukončiť základnú časť na prvom mieste, musia uspieť v Banskej Bystrici. Práve s vysokoškolákmi z UMB Hockey Team sa stretli v poslednom kole základnej časti a oba celky mali pred týmto stretnutím rovnaký počet bodov. Bojovný hokej a najmä skvelé výkony brankárov na oboch stranách sprevádzali zápas takmer po celý čas; o víťazovi rozhodol presne 5 minút pred koncom riadneho hracieho času Svoboda. Vďaka jeho presnému zásahu sa víťazom základnej časti EUHL pre sezónu 2017/2018 stala UK Praha.28. Smolka (Zemko, Šmida) – 11. Vacek (Fiala, Klement), 29. Fiala (Potocký, Klement), 42. Kolář (Dudák), 43. Hlaváč (Sem), 50. Dudák (Sem, Kolář)Rovnako ako UK Praha, tak aj druhý pražský tím – Engineers Prague – absolvoval v ostatnom týždni trip. Do mesta pod hradom Matúša Čáka prišli Inžinieri s kompletnými štyrmi formáciami a domácim Gladiátorom nič nedarovali. Navyše ich vo veľkom podržal i skvelo chytajúci Aleš Příhoda, ktorý inkasoval iba jedenkrát, a aj týmto výkonom obhájil umiestnenie svojho mena na zozname výberu EUHL.37. Janošek (Říčka, Síkora), 42. Říčka (Cach), 45. Říčka (Hajšman), 53. Horák – 20. Heža (Hyršl), 29. Fiala (Hlaváč), 31. Vacek (Heža), 53. Hyršl (Vostracký), 65. Vacek (Sem)Na druhý deň smerovali Inžinieri smerom na západ, kde sa postavili proti nováčikovi v EUHL z Olomouca. Skúsenosti z univerzitnej súťaže, zdá sa, nehrali v tomto prípade žiadnu rolu; napriek tomu, že domáci boli v tom čase predposledným tímom v priebežnej tabuľke, hostí z hlavného mesta poriadne potrápili. Pražania viedli už 3:0, no domácim sa podarilo vrátiť sa do zápasu, vyrovnať, ba dokonca byť aj vo vedení. O víťazovi sa napokon rozhodlo až v predĺžení.9. Kopyttsov (Emelianov), 40. Alimov (Gogoc) – 14. Mašlanka (Podgorski, Kundrát), 37. Pribula (Bukovina), 65. Ketner (Kundrít, Szabó)Svoj predposledný zápas základnej časti absolvovali hráči Paneuropy v neďalekom Poľsku – v Krynici. Vysokoškoláci zo slovenského hlavného mesta stále bojujú o priamu miestu do play-off, naopak poľský náprotivok sa trápi v dolnej polovici tabuľky. Hostia svoju dravosť a túžbu po víťazstve jasne demonštrovali aj počas oslabenia o dvoch hráčov, kedy odolali náporu Poliakov. Aj v tomto prípade sa o víťazovi rozhodovalo až v predĺžení, v poslednej minúte bol úspešný hosťujúci obranca.