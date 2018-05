EULEX sa transformuje na poradnú misiu

Kosovský premiér Ramush Haradinaj, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Priština 11. mája (TASR) - Misia EÚ v Kosove (EULEX) bude mať od júna tohto roku už len poradnú úlohu. Oznámil to kosovský premiér Ramush Haradinaj, ktorého citovala agentúra AP.Haradinaj to uviedol po piatkovom rokovaní so šéfkou misie Alexandrou Papadopuluovou. Na stretnutí sa hovorilo o ukončovaní doterajšieho pôsobenia misie a o jej budúcej úlohe.Podľa kosovského premiéra po 15. júni bude mať EULEX už lenMisia EÚ na presadzovanie právneho štátu v Kosove vznikla v roku 2008 po tom, ako Priština vyhlásila nezávislosť od Srbska. Jej členovia pomáhali kosovským orgánom najmä v oblasti polície, justície, colnej správy, boja proti korupcii a organizovanému zločinu.EULEX takisto podporuje rozhovory medzi Kosovom a Srbskom, ktoré neuznáva kosovskú nezávislosť, a to v oblastiach súvisiacich s právnym štátom.Kosovskí predstavitelia opakovane vyjadrujú presvedčenie, že miestne inštitúcie sú už pripravené prevziať od EULEX-u všetky kompetencie.