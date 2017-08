Euro pokračuje v poklese, ráno sa predávalo po 1,1874 USD

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

TASR

Frankfurt nad Mohanom 31. augusta (TASR) - Kurz spoločnej európskej meny nadviazal na stredajšie (30. 8.) straty a opäť mierne klesol. Euro sa dnes ráno predávalo po 1,1874 USD, teda pri o niečo nižšom kurze než v stredu večer. Do utorka (29. 8.) euro ešte prudko rástlo a jeho kurz zaznamenal s 1,2070 USD/EUR najvyššiu úroveň od začiatku roka 2015. Európska centrálna banka (ECB) stanovila v stredu napoludnie referenčný kurz na 1,1916 USD/EUR.komentoval vývoj na devízovom trhu expert krajinskej banky Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) Ulrich Wortberg.Dnes predpoludním bude zverejnená správa o vývoji spotrebiteľských cien v eurozóne. Vo všeobecnosti sa dnes očakáva zverejnenie viacerých makroekonomických údajov, ktoré by mohli dodať devízovému trhu nové impulzy. Naopak, geopolitické riziká spojené so severokórejskou krízou trochu ustúpili do pozadia.