Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Singapur 28. augusta (TASR) - Euro si dnes pripísalo ďalšie zisky. Počas ranného obchodovania sa kurz spoločnej európskej meny oproti americkému doláru nakrátko vyšplhal na najvyššiu úroveň za 2,5 roka. Trhy tak zareagovali na vystúpenie prezidenta Európskej centrálnej banky (ECB) Maria Draghiho v americkom Jackson Hole, a zároveň vyhodnotili vplyv hurikánu Harvey na ekonomiku USA.Euro sa dnes ráno predávalo po 1,1953 USD, čo je o 0,3 % viac ako na konci minutého týždňa. Počas ranného obchodovania sa jeho kurz nakrátko vyšplhal až na 1,1966 USD/EUR a dosiahol tak najvyššiu úroveň od januára 2015.Spoločná európska mena už v piatok (25.8.) vzrástla o takmer 1 %, po Draghiho prejave na stretnutí centrálnych bankárov v americkom Jackson Hole. Prezident ECB totiž hovoril o rôznym témach, napríklad o svetovom obchode, ale vôbec nekomentoval najnovšiu silu eura.Euro si však už pred Draghim pripísalo zisky, a to po vystúpení šéfky amerického Federálneho rezervného systému (Fed) Janet Yellenovej. Tá totiž vo svojom prejave, na ktorý čakali trhy aj analytici, nespomenula menovú politiku ani možnosť zvýšenia úrokových sadzieb, a namiesto toho sa zamerala na finančnú stabilitu a bankový dohľad. Podľa analytikov to signalizuje, že Fed počká až do júna budúceho roka, kým opäť zvýši úroky.