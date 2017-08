Euro si takmer udržalo pondelkové zisky a obchoduje sa nad 1,18 USD

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Frankfurt nad Mohanom 1. augusta (TASR) - Spoločná európska mena si takmer udržala výrazné pondelkové (31. 7.) zisky. Euro sa dnes ráno predávalo po 1,1822 USD, to znamená, že len pri o málo nižšom kurze než v pondelok večer. V pondelok večer sa jeho kurz nakrátko dostal až na 1,1846 USD/EUR, čo bolo najviac od začiatku roka 2015. Európska centrálna banka (ECB) stanovila v pondelok napoludnie referenčný kurz ešte výrazne nižšie na 1,1727 USD/EUR.Pokračujúci politický chaos vo Washingtone a údaje z ekonomiky USA, ktoré sklamali očakávania, mali na začiatku tohto týždňa negatívny vplyv na dolár. To naopak podporilo euro. Ukazuje sa, že pre prezidenta Donalda Trumpa bude veľmi ťažké získať podporu pre sľubované reformy. Dôvodom sú pokračujúce spory medzi americkými zákonodarcami.Okrem politického chaosu euro podporili aj slabé údaje z ekonomiky USA. V pondelok zverejnená správa ukázala nečakane prudký pokles indexu nákupných manažérov pre región Chicago. Dnes by mohli pozitívne údaje z eurozóny ešte viac podporiť spoločnú menu. Zverejnená bude správa o raste ekonomiky eurozóny a správa o vývoji na nemeckom trhu práce.