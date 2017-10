Euro v ČR pravdepodobne tak skoro nebude

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Ilustračné foto Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 23. októbra (TASR) - Pred štyrmi rokmi mal prechod na euro v Česku mocných zástancov. Za prijatie spoločnej meny bola najsilnejšia vládna strana ČSSD a koaliční ľudovci dokonca chceli, aby sa eurom v Českej republike (ČR) platilo čo najrýchlejšie. Postoj strany ANO bol síce neurčitý, ale zo starších vyjadrení jej šéfa Andreja Babiša mohli priaznivci európskej meny (s ktorou sa platí u troch zo štyroch susedov ČR) nadobudnúť presvedčenie, že projekt podporí.A angažoval sa aj prezident Miloš Zeman. Opakovane žiadal zavedenie eura, zvolával "propagačné" schôdzky o jeho prijatí, opakovane stanovoval nerealistické termíny, odkedy by sa malo eurom v Česku platiť, konštatuje Luděk Vainert, komentátor pražských Hospodářskych novín.Jediní principiálni odporcovia eura sedeli vo vedení Českej národnej banky (ČNB). A za to garnitúru exguvernéra Miroslava Singera, ktorú vymenoval ešte Václav Klaus, prezident Zeman opakovane kritizoval. Ale aj vtedajšia euroskeptická banková rada uznávala, že jej postoj zase tak veľa neznamená. Ak politici rozhodnú, euro, samozrejme, bude, bolo opakovane počuť od centrálnych bankárov.Po týchto víkendových voľbách je všetko inak. Víťazné ANO sa proti spoločnej mene definovalo tak dôrazne (jeho líder a "majiteľ" označil euro za krachujúci podnik), že z toho len ťažko vycúva. Aj prípadný koaličný partner, či tí, ktorí by mohli byť ochotní vládu ANO podporovať, sú väčšinou proti spoločnej mene. Napríklad, ODS chce pre ČR trvalú výnimku z povinnosti spoločnú menu prijať, piráti ju možno teoreticky chcú, ale nie v dnešnej podobe a najradikálnejšia strana SPD by najradšej opustila Európsku úniu (EÚ). České strany preferujúce euro vo voľbách veľmi zoslabli a vo vláde s veľkou pravdepodobnosťou nebudú. A ak by náhodou aj boli, ako podmienku si určite nebudú klásť opustenie koruny.ČNB sa tiež zmenila. Hoci sa to nezdalo možné, je teraz ešte euroskeptickejšia ako za Singera. Len jeden zo siedmich členov jej bankovej rady - Oldřich Dědek, je úprimným zástancom eura. Ale každé jeho vystúpenie o prínosoch prehluší odvetná paľba jeho kolegov, ktorí vysvetľujú, prečo prijatie nie je možné. A pridávajú rady eurozóne, ako by sa mala zreformovať. ČNB v správe o konvergencii pravidelne radí cieľový dátum pre prijatie eura nestanovovať. Novinkou je ale presvedčenie (verejne vyslovené jedným z členov bankovej rady), že vláda proti názoru banky nepôjde. O to sa ale nemusia báť. Otázka zavedenia eura sa v Česku hneď tak na stôl nedostane.