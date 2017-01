Euro vstúpilo pred 15 rokmi medzi ľudí v eurozóne ako hotovosť

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Európa/Bratislava 31. decembra (TASR) - Obyvatelia 12 štátov z Európskej únie (EÚ) pred 15 rokmi 1. januára 2002 privítali jednotnú menu euro v hotovostnom styku.V Nemecku, Francúzsku, Belgicku, Holandsku, Luxembursku, Írsku, Fínsku, Rakúsku, Taliansku, Španielsku, Portugalsku a Grécku sa od tohto dňa začalo platiť eurom.Spoločná mena vznikla v dvoch fázach. Prvou bolo zavedenie virtuálnej meny na bezhotovostné platby a účtovné účely, pričom staré menové jednotky sa aj naďalej používali na hotovostné platby a boli vnímané ako "čiastkové jednotky" eura. V druhej fáze dostalo euro fyzickú podobu bankoviek a mincí, ktoré boli uvedené do obehu v tento deň. Zavedením eura do hotovostného styku sa zavŕšil proces budovania menovej a hospodárskej únie, ktorý sa začal v roku 1999.Jednotnú menu privítali obyvatelia 12 európskych štátov veľkolepými oslavami. Ako celkom prví sa z eura tešili obyvatelia francúzskeho zámorského departementu La Réunion v Indickom oceáne. Jednotná mena tu začala platiť vďaka časovému posunu už o 21. hodine SEČ (stredoeurópsky čas) 31. decembra 2001. Éra eura v Grécku a Fínsku nastala o 23. hodine SEČ 31. decembra 2001.V Grécku nahradilo euro drachmu, ktorá platila od roku 1833 a bola tak najstarším platidlom eurozóny.Presne o polnoci SEČ 31. decembra 2001 sa naplno rozprúdil euroošiaľ v Nemecku, Francúzsku, Belgicku, Holandsku, Luxembursku, Rakúsku, Taliansku a Španielsku. V nemeckom Frankfurte nad Mohanom pred sídlom Európskej centrálnej banky (ECB) oslavovali zavedenie eura tisíce ľudí. Asi 100-metrovú stenu výškovej budovy ECB využili umelci na predstavenie všetkých dvanástich krajín eurozóny. O 1.00 h SEČ 1. januára 2002 nastúpilo euro aj v Írsku a Portugalsku.Európska komisia 7. januára 2002 v Bruseli oznámila, že prvý týždeň spoločnej európskej meny euro bol úspešný a na jeho konci prebiehali v novej mene takmer dve tretiny všetkých hotovostných platieb vo všetkých 12 krajinách eurozóny.Slovensko nahradilo svoju slovenskú korunu eurom 1. januára 2009. Európska rada schválila jeho vstup do eurozóny 8. júla 2008.Pri platbe eurom používame mince a bankovky, ktoré sú zákonným platidlom na území celej eurozóny.Výroba eurových bankoviek sa začala v júli 1999. Na ich výrobe sa podieľalo 15 tlačiarní v rôznych krajinách EÚ. K 1. januáru 2002 bolo pre 12 krajín eurozóny vytlačených vyše 14 miliárd kusov bankoviek. Ak by sa všetky tieto bankovky poukladali vedľa seba, ich celková dĺžka by dosahovala asi päťnásobok vzdialenosti medzi Zemou a Mesiacom. Počet vyrazených eurových mincí bol približne 52 miliárd. Vyrobilo ich 16 európskych mincovní, ktoré spolu použili 250.000 ton kovu.Eurové mince sú vydávané v nominálnych hodnotách 1 cent, 2 centy, 5 centov, 10 centov, 20 centov, 50 centov, 1 euro a 2 eurá. Jedna strana mincí je rovnaká a je na nej vyobrazená jedna z podôb mapy Európy, dvanásť hviezd z európskej vlajky, nominálna hodnota a názov menovej jednotky. Motívy na národnej strane mincí si však každá krajina vybrala sama. Séria eurových bankoviek pozostávala z nominálnych hodnôt 5 €, 10 €, 20 €, 50 €, 100 €, 200 € a 500 €. Motívom eurových bankoviek sú architektonické štýly rôznych kultúrnych epoch európskej histórie.Rada guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB) rozhodla v máji 2016 o trvalom ukončení výroby bankovky 500 €. Vydávanie bankovky 500 € bude zastavené koncom roka 2018, keď je naplánované zavedenie nových bankoviek 100 € a 200 €.