Euro za menej ako 26 Kč bude až na jeseň, odhadujú analytici

Praha 4. júla (TASR) - Od aprílového ukončenia intervencií Českej národnej banky (ČNB), ktorá držala kurz koruny nad hranicou 27 Kč za euro, už česká mena slušne posilnila. V prípade eura sa teraz približuje k hranici 26 CZK/EUR, dolár je už pod 23 CZK/EUR. Za posledné tri mesiace tak koruna voči európskej mene posilnila o 3,5 % a oproti doláru o takmer 10 %.A v pozvoľnom posilňovaní - aj keď s občasným výkyvmi - by podľa analytikov, ktorých oslovil denník Mladá fronta Dnes (MF DNES), mala koruna pokračovať aj naďalej. Hranicu 26 korún za euro by mohla preraziť ešte počas prázdnin. Ale zrejme len prechodne.Táto úroveň by už totiž mohla byť dostatočne atraktívna pre špekulantov, ktorí si korunu - s pre nich výhodnejším kurzom - nakúpili ešte počas intervencií. Keď si totiž začnú vyberať zisky a korún sa vo veľkom zbavovať, zrazia jej kurz spať.Ďalší vývoj bude závisieť predovšetkým od toho, kedy a ako rýchlo bude ČNB dvíhať úrokové sadzby.uviedol Petr Dufek z ČSOB.povedal analytik Komerční banky Marek Dřímal.Platí, že vyššie úroky by mohli pritiahnuť ďalších investorov, zvlášť, keď sa Európska centrálna banka nebude nijako ponáhľať s opustením súčasných záporných sadzieb.Ak ale ČNB rast sadzieb odloží, koruna by mohla krátkodobo aj výraznejšie oslabiť k úrovni 26,50 CZK/EUR, dodal Dřímal.Z toho pohľadu by práve teraz mohol byť vhodný čas na nákup valút na dovolenku. A to aj keby už k pohybom kurzu nedošlo.myslí si ekonóm Českej sporiteľne Michal Skořepa.Čo sa týka dolára, ten by mal ďalej oslabovať voči euru, čo sa bude prenášať aj na korunu. Ale nie je isté, kedy sa tak stane.Analytici viac-menej zhodne očakávajú, že na konci roka sa bude kurz koruny pohybovať niekde okolo 26 CZK/EUR a mierne nad hranicou 22 CZK/USD.domnieva sa Skořepa.