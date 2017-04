Eurobarometer: Európania podporujú odstraňovanie chudoby

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 27. apríla (TASR) – Občania Európskej únie naďalej výrazne podporujú rozvojovú pomoc. Vyplýva to z prieskumu Eurobarometer zameraného na otázky týkajúce sa odstraňovania chudoby v rozvojových štátoch.V priemere 89 percent opýtaných považuje za dôležité pomáhať ľuďom v rozvojových štátoch. Rovnaké číslo vyvstalo z obdobného prieskumu vlani. Najviac respondentov, až 98 percent, si to myslí vo Švédsku, najmenej ľudí zas v Bulharsku, presne tri štvrtiny opýtaných.Odstraňovanie chudoby v rozvojových štátoch označilo za prioritu EÚ 68 percent opýtaných. Osem z desiatich respondentov si myslí, že to je vo vlastnom záujme Únie a približne rovnaké percento oslovených to označilo za morálnu povinnosť.Približne 70 percent respondentov si myslí, že správnym nástrojom na odstraňovanie chudoby je poskytovanie finančnej pomoci a že to vytvára mierovejší a férovejší svet. Podobný percento opýtaných zastáva názor, že tento postup je správnou reakciou na nárast nelegálnej migrácie do EÚ.Individuálnu aktivitu považuje za efektívne riešenie v boji proti chudobe 61 percent oslovených. Prieskum sa uskutočnil v 28 členských krajinách v novembri a decembri 2016.