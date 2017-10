Eurobarometer: Polovica Slovákov hodnotí členstvo v EÚ pozitívne

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 20. októbra (TASR) - Členstvo v Európskej únii (EÚ) považuje za dobrú vec 50 percent Slovákov. Je to menej ako celoeurópsky priemer (57 percent).Vyplýva to z najnovšieho prieskumu Európskej únie (EÚ) Eurobarometer, ktorý v piatok predstavili v bratislavskom Európskom informačnom centre. V prieskume, ktorého zber dát sa uskutočnil od 23. septembra do 2. októbra 2017, odpovedalo 1084 slovenských respondentov.