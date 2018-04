Eurobarometer: Väčšina ľudí EÚ považuje svoj život za spravodlivý

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 23. apríla (TASR) - Väčšina Európanov považuje život v EÚ vo všeobecnosti za spravodlivý, znepokojujú ich najmä justičné otázky, politické rozhodnutia či príjmová nerovnosť. Vyplýva to z osobitného prieskumu Eurobarometra, ktorého výsledky v pondelok zverejnila Európska komisia.Komisia zdôraznila, že výsledky prieskumu prispejú k riešeniu širších otázok nespravodlivosti, ktorú občania pociťujú v zamestnaní, vo vzdelávaní, v oblasti zdravia a spoločnosti ako celku. Možno vyvodiť záver, že čím sú ľudia vzdelanejší, mladší a solventnejší, tým častejšie si myslia, že majú spravodlivé podmienky.Hlavné zistenia prieskumu sa týkajú vzdelávania, príjmov, sociálneho postavenia a medzigeneračnej mobility. Prieskum sa zaoberal aj vnímaním globalizácie a migrácie, ktorá je vnímaná ako jedna z hnacích síl zvyšujúcej sa nerovnosti.Vyše polovica respondentov (58 percent) sa domnieva, že ľudia majú rovnaké príležitosti na úspešný život, sú tu však výrazné regionálne rozdiely: zatiaľ čo v Dánsku a Švédsku si to myslí 81 percent ľudí, v Grécku je to len 18 percent opýtaných.Iba 39 percent Európanov je presvedčených, že spravodlivosť vždy prevažuje nad nespravodlivosťou. Rovnaký podiel respondentov s týmto tvrdením nesúhlasí. Znepokojujúce je, že až 48 percent opýtaných nesúhlasí s tým, že politické rozhodnutia sa uplatňujú jednotne na všetkých občanov.Drvivá väčšina (84 percent) si myslí, že rozdiely v príjmoch sú priveľké. Vo všetkých krajinách s výnimkou Dánska sa viac ako 60 percent opýtaných domnieva, že vlády by mali prijať opatrenia na zníženie rozdielov.Vyše 98 percent respondentov je presvedčených, že pre úspešný život je nevyhnutné pevné zdravie a kvalitné vzdelávanie. Viac ako 90 percent považuje za nevyhnutné alebo dôležité usilovnosť a vhodné známosti. Za menej dôležité sa považuje pochádzať z bohatej rodiny, mať politické konexie či byť konkrétneho etnického pôvodu alebo pohlavia.Celkovo si 47 percent Európanov myslí, že globalizácia je pozitívny fenomén, opačného názoru je 21 percent. Prílev migrantov do svojej vlasti považuje za žiaduci 39 percent respondentov, zatiaľ čo 33 percent je proti nemu.Osobitný prieskum Eurobarometra sa uskutočnil vo forme osobných rozhovorov od 2. do 11. decembra 2017 na vzorke 28.031 osôb v 28 krajinách EÚ.