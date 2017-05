EuroGas v arbitráži so Slovenskom: Čelíme pokusu o patentový podvod

Mastenec Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 26. mája (TASR) - Spoločnosť EuroGas, ktorá je v arbitráži so Slovenskom o údajne nelegálne odobratie licencie na ťažbu mastenca v Gemerskej Polome, tvrdí, že čelila pokusu o patentový podvod. Pre TASR to uviedol predseda predstavenstva EuroGas Wolfgang Rauball.Dcérska spoločnosť EuroGasu Rozmin podala v roku 2014 na Úrad priemyselného vlastníctva (ÚPV) žiadosť o výmaz úžitkového vzoru, ktorý si v roku 2011 zaregistroval predseda Hlavného banského úradu (HBÚ) Peter Kúkelčík a Peter Čorej.zdôraznil Rauball.ÚPV potvrdil, že v roku 2015 žiadosti o výmaz vyhovel.napísal v stanovisku pre TASR ÚPV.Podľa ÚPV majitelia úžitkového vzoru podali rozklad voči rozhodnutiu, ktorému úrad nevyhovel. Rauball tvrdí, že ďalší pokus, ako zvrátiť rozhodnutie ÚPV, prišiel cez spoločnosť Úpadnica, ktorá vystupovala na základe predaja ako právny nástupca spoločnosti Rozmin, nachádzajúcej sa v konkurze. Úpadnica podala žiadosť, že nemá záujem na pokračovaní predmetného konania.konštatoval Rauball.ÚPV nevyhovel ani tejto žiadosti, pretože na základe zmluvy o predaji podniku predávajúci nestráca svoju právnu subjektivitu a kupujúci sa nestáva univerzálnym právnym nástupcom predávajúceho a ani právnym nástupcom navrhovateľa v konaní o návrhu na výmaz napadnutého úžitkového vzoru.dodal v stanovisku ÚPV.Robert Schmid, majiteľ spoločnosti SIH, ktorá má byť vlastníkom Úpadnice, odmietol Rauballove obvinenia.povedal v reakcii pre TASR Schmid. Pre odobratie licencie na ťažbu mastenca inicioval EuroGas medzinárodnú arbitráž na pôde Medzinárodného strediska pre riešenie sporov z investícií (ICSID). Arbitráž sa začala v roku 2014 a v rámci nej EuroGas ako žalobca požaduje od SR náhradu 2,3 miliardy eur za zmarenú investíciu. Verdikt arbitráže pred ICSID sa očakáva v roku 2017. Arbitráž na pôde ICSID znamená i to, že proti nálezu tribunálu nie je prípustný žiadny opravný prostriedok okrem možnosti jeho zrušenia z dôvodu vážnych procesných chýb. Arbitrážny tribunál by mal definitívny verdikt vyniesť v roku 2018.EuroGas AG hrozil SR arbitrážami už od roku 2010. Za zmarenie investície v Gemerskej Polome žiadala firma najskôr v roku 2011 odškodné 500 miliónov eur. O rok sa k nároku na odškodné pridala aj spoločnosť EuroGas Inc., ktorá je registrovaná v USA. Celková suma požadovaného odškodného sa vyšplhala na 1,5 miliardy eur. EuroGas argumentoval porušením práv vyplývajúcich z dohody medzi ČSFR a USA o vzájomnej podpore a ochrane investícií z roku 1991. Ministerstvo financií SR však popiera, že by nastalo akékoľvek porušenie tejto dohody.