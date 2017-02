Eurokomisár Timmermans nie je naklonený otváraniu európskych zmlúv

Frans Timmermans. Foto: TASR /AP Foto: TASR /AP

Štrasburg 14. februára (TASR) – Zmena európskych zmlúv nie je teraz na programe dňa, vyhlásil dnes podpredseda Európskej komisie (EK) Frans Timmermans na pôde Európskeho parlamentu (EP). Reagoval tým na trio návrhov europoslancov, ako reformovať Európsku úniu.povedal Timmermans. Preto je podľa neho vhodné, aby sa Únia reformovala v rámci existujúcich zmlúv.Pri zvládaní ekonomických problémov a kríz vidí podpredseda EK riešenie v zbližovaní ekonomík členských štátov.uviedol Timmermans. Hlavné ciele Únie v najbližšom čase podľa neho jasne menuje tzv. bratislavská cestovná mapa z vlaňajšieho summitu.Europoslanci dnes predstavili tri uznesenia o možnej reforme EÚ. Prvé uznesenie vypracované Mercedes Bressovou a Elmarom Brokom sa zameriava na čo najúčinnejšie využitie Lisabonskej zmluvy.Líder liberálov v EP Guy Verhofstadt je zase presvedčený, že EÚ príliš pomaly a neefektívne reaguje na krízy. Preto vo svojom uznesení navrhol hlbšiu reformu a vytvorenie novej európskej zmluvy, ktorá by nahradila zmluvu lisabonskú.Tretie uznesenie z dielne Reimera Bögeho a Pervenche Beresovej obsahuje návrh na užšiu integráciu v oblasti pracovného trhu, investícií, produktivity a sociálnej kohézie. Dvojica europoslancov navrhuje samostatný rozpočet pre eurozónu, financovaný jej členskými štátmi a do budúcnosti aj prípadnými vlastnými zdrojmi eurozóny.EK by dnes mala predstaviť návrh reformy rozhodovacieho procesu v EÚ. Predseda eurokomisie Jean-Claude Juncker chce týmto návrhom vniesť viac transparentnosti do rokovaní na tajných výboroch a zverejňovať, ako hlasujú členské štáty na neverejných rokovaniach.