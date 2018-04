Eurokomisia a OECD zverejnili odporúčania na integráciu migrantov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 18. apríla (TASR) - Európska komisia (EK) a Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) v stredu zverejnili správu, v ktorej identifikujú hlavné výzvy súvisiace s integráciou migrantov a stanovujú konkrétne politické odporúčania na riešenie tejto otázky.Správa sa opiera o osvedčené postupy z veľkých európskych miest ako Amsterdam, Atény, Barcelona, Berlín, Glasgow, Göteborg, Paríž, Rím či Viedeň. Prezentuje 12 kľúčových bodov, ktorými by sa mali inšpirovať miestni, regionálni a celoštátni tvorcovia politík pri navrhovaní a realizácii miestnych integračných programov.Odporúčania EK a OECD sa zameriavajú na rôzne oblasti, ako sú zdravotníctvo, zamestnanosť, bývanie či vzdelávanie. Všímajú si pritom rôzne aspekty danej problematiky, od lepšieho zosúlaďovania zručností migrantov s potrebami miestnych trhov práce až po budovanie spoločných areálov na združovanie a zbližovanie komunít.Eurokomisár pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo Dimitris Avramopulos v tejto súvislosti pripomenul prílev utečencov do Európy z rokov 2015 a 2016 a úsilie EÚ o zníženie nelegálnej migrácie. Podľa neho teraz nastal čas presunúť pozornosť smerom k účinnej integrácii migrantov s právom na pobyt v Únii.uviedol komisár.Cieľom vydanej príručky je praktická pomoc miestnym orgánom a uľahčiť im úspešnú integráciu cudzincov aj s podporou z fondov EÚ.Podľa zástupkyne generálneho tajomníka OECD Mari Kiviniemiovej migrantov by sa malo úsilie o integráciu začať hneď po ich príchode.upozornila Kiviniemiová. Ak sa majú migranti úspešne integrovať, vlády členských štátov musia podľa nej spolupracovať s miestnymi predstaviteľmi už odo dňa ich príchodu.Predstavená správa analyzuje situáciu migrantov v krajinách OECD. Skúma, kde sa usadili, aká účinná bola snaha o ich integráciu a akým prekážkam museli čeliť, napríklad v prístupe na miestne trhy práce. Takisto navrhuje riešenia na boj proti fragmentácii vnútroštátnych integračných politík a podporu lepšej koordinácie na všetkých úrovniach – vnútroštátnej, regionálnej i miestnej.Správa zdôrazňuje potrebu posilniť monitorovaciu činnosť a upozorňuje, že to sa dá najlepšie dosiahnuť zapojením mimovládnych organizácií, obchodných partnerov a samotných migrantov.spravodajca TASR Jaromír Novak