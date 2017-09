Eurokomisia chce požiadať krajiny EÚ, aby zvážili situáciu v Poľsku

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 5. septembra (TASR) - Európska komisia (EK) chce v stredu požiadať členské štáty EÚ, aby opätovne prehodnotili, či poľská vláda porušuje demokratické normy, a aby zvýšili diplomatický tlak na Varšavu. Uviedla to tlačová agentúra Reuters.Predseda exekutívy EÚ Jean-Claude Juncker a jeho tím by na pravidelnom stretnutí kolégia komisárov mali dosiahnuť dohodu o výzve pre Radu EÚ (členské štáty), aby 25. septembra Rada ministrov pre všeobecné záležitosti zaradila do diskusií spor medzi Bruselom a Varšavou. Zvyšuje sa tým možnosť, že v prípade, ak poľská vláda neustúpi zo svojho kurzu v kritizovaných oblastiach, bude krajina čeliť sankciám zo strany EÚ.Poľská konzervatívna vláda odmieta obvinenia EÚ, že zavádzané reformy v rezorte spravodlivosti a mediálnej scény ohrozujú princípy právneho štátu.Brusel už varoval Varšavu, že môže čeliť bezprecedentným sankciám, napríklad strate hlasovacích práv v Rade EÚ, ale z dôvodu pravdepodobného veta zo strany Maďarska nie je jasné, či eurokomisia bude schopná uložiť takéto tvrdé opatrenia. Na pozastavenie hlasovacích práv je totiž potrebný jednomyseľný súhlas všetkých členských štátov Únie.