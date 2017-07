Eurokomisia chce preskúmať, ako zjednodušiť prístup k eurofondom

Na snímke komisár EÚ Günther Oettinger. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 11. júla (TASR) - Európska komisia (EK) oznámila, že skupina nezávislých odborníkov na politiku súdržnosti dnes predložila svoju záverečnú správu o zjednodušenom rámci fondov EÚ po roku 2020.Komisia pripomenula, že hoci úspechy kohéznej politiky EÚ sú pozitívne, množstvo pravidiel komplikuje život orgánom, ktoré spravujú fondy EÚ, alebo podnikom žiadajúcim o financovanie zo zdrojov EÚ. Eurokomisia chce preto preskúmať, ako ešte viac zjednodušiť prístup k eurofondom v rozpočtovom rámci po roku 2020. To je hlavný odkaz, ktorý sa skupina na vysokej úrovni pre zjednodušenie (založená v roku 2015) usiluje presadiť v diskusii o budúcnosti financií EÚ. Komisia túto diskusiu otvorila 28. júna.Eurokomisár zodpovedný za rozpočet a ľudské zdroje Günther Oettinger v tejto súvislosti upozornil, že občania očakávajú od EÚ viac, ale jej rozpočet sa zmenšuje.skonštatoval komisár.Podľa eurokomisárky pre regionálnu politiku Coriny Cretuovej je menej pravidiel, ktoré sú zároveň jednoduchšie, kľúčom k lepším výsledkom a menšej chybovosti v čerpaní eurofondov.Komisárka EÚ pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu Marianne Thyssenová zas uviedla, že využitím úplného potenciálu zjednodušenia postupov sa ušetria peniaze a čas, ktoré možno využiť na posilnenie sociálnej konvergencie v celej Európe.Predseda skupiny na vysokej úrovni Siim Kallas (bývalý eurokomisár pre administratívne záležitosti, audit, boj proti podvodom a dopravu) uviedol, že súčasná štruktúra pravidiel je efektívna, ale potrebuje očistu. Ním vedená skupina navrhuje pravidlá, ktoré treba odstrániť alebo radikálne zoškrtať.Pravidlá jednotlivých fondov a nástrojov EÚ by sa mali zharmonizovať, pokiaľ ide o štátnu pomoc, verejné obstarávanie a spôsoby preplácania nákladov, aby sa príjemcovia mohli uchádzať o viaceré zdroje financovania EÚ na ten istý projekt.Členské štáty EÚ a ich regióny by mali mať k dispozícii jednoduchší rámec, ak by spĺňali niekoľko kritérií: spoľahlivé systémy riadenia a kontroly, vnútroštátne spolufinancovanie na podporu zdravého čerpania eurofondov, identifikácia kľúčových štrukturálnych reforiem v záujme dosiahnutia úspešných výsledkov.Kallasova skupina navrhuje, aby sa pravidlá EÚ oklieštili na strategické investičné priority a zásady financovania. Eurofondy by sa uvoľňovali prostredníctvom existujúcich administratívnych mechanizmov a audítorská činnosť EK by bola obmedzená. Členský štát a eurokomisia by sa dohodli na sledovaných štrukturálnych reformách a konkrétnych výsledkoch, na základe ktorých by sa realizovali úhrady nákladov.