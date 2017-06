Eurokomisia chce s Ruskom rokovať o pravidlách Nord Streamu

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 9. júna (TASR) – O mandát na rokovanie s Ruskom o plynovode Nord Stream 2 dnes požiadala členské štáty Únie Európska komisia (EK). Priamym rokovaním s Moskvou chce EK dosiahnuť právny rámec, ktorý zaručí, že bude celý projekt transparentný a v súlade s medzinárodným i únijným právom.EK chce presadiť, aby pri prevádzke plynovodu platili únijné pravidlá pre oblasť energetiky. S Ruskom má zámer dohodnúť sa na dodržiavaní princípov transparentného fungovania plynovodu, nediskriminačného nastavovania cien, dostatočnej miery prístupu tretích strán k plynovodu a rozdelenia aktivít týkajúcich sa dodávok a prepravy plynu.vyhlásil podpredseda EK pre Energetickú úniu Maroš Šefčovič.Členské štáty EÚ naďalej rozdeľuje postoj k projektu plynovodu Nord Stream 2. Ten by mal viesť z Ruska do Nemecka. Štáty strednej Európy ho nepovažujú za dobré riešenie, pretože by ich plynovody zostali nevyužité, čo by ich pripravilo o ekonomické zisky z prepravy plynu.O žiadosti EK na začatie rokovaní s Ruskom rozhodnú členské štáty v Rade EÚ.