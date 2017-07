Eurokomisia je znepokojená dianím v Poľsku

ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 18. júla (TASR) - Európska komisia (EK) so znepokojením sleduje vývoj udalosti v Poľsku, najmä v justičnej oblasti, kde navrhované zmeny vo vymenovávaní sudcov najvyššieho súdu vyvolali vo Varšave mohutné demonštrácie opozície. V pondelok to uviedol hovorca EK Margaritis Schinas.Znepokojenie exekutívy EÚ vyvolal návrh zákona z dielne poslancov vládnucej strany Právo a spravodlivosť (PiS), podľa ktorého by mali byť vymenení sudcovia najvyššieho súdu okrem tých, ktorých do tejto funkcie dosadil minister spravodlivosti.uviedol Schinas s odkazom na Fransa Timmermansa. Ten sa snaží, aby politický dialóg s Varšavou vyústil do uspokojivého riešenia situácie v Poľsku.Timmermans bude v stredu na zasadnutí kolégia komisárov informovať exekutívu EÚ o priebehu tohto dialógu. Eurokomisia na žiadosť svojho predsedu Jeana-Clauda Junckera sa v stredu bude zaoberať aj novým poľským návrhom na obsadzovanie členov najvyššieho súdu.Poľský šéf diplomacie Witold Waszczykowski v pondelok v rámci zasadnutia Rady EÚ pre zahraničné veci v tejto súvislosti vyjadril nádej, že komisia nepodľahne hystérii.uviedol Waszczykowski pre médiá a upozornil, že poľská vláda necíti potrebu dozoru zahraničných inštitúcií pri reforme najvyššieho súdu.Český minister zahraničných vecí Lubomír Zaorálek v pondelok na otázky novinárov, ako vníma dianie v susednej krajine, priznal, že dodržať rozdelenie výkonnej a súdnej moci je "principiálnou vecou".uviedol Zaorálek v Bruseli.Zároveň však upozornil, že treba počkať do konca tohto procesu v Poľsku a až potom - keby tento proces prekročil hranice únosnosti - sa ním zaoberať. Zaorálek odmietol názory tvrdiace, že Poľsko zásluhou legislatívnych zmien konzervatívnej vlády už nie je demokracia, ale skôr "demokratúra" podobná Turecku.odkázal Zaorálek.