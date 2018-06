Eurokomisia navrhla dať na zbor solidarity 1,26 miliardy eur

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 11. júna (TASR) - Európska komisia (EK) v rámci budúceho dlhodobého rozpočtu EÚ na obdobie 2021 až 2027 v pondelok predstavilapre program Európskeho zboru solidarity. Po roku 2020 chce naň vyčleniť 1,26 miliardy eur.Vďaka tomuto programu najmenej 350.000 mladých Európanov v rokoch 2021 až 2027 bude môcť pomáhať komunitám v núdzi prostredníctvom dobrovoľníckej činnosti, stáží a pracovných miest. Návrh exekutívy EÚ predstavuje konsolidáciu tohto zboru počas ďalšieho rozpočtového obdobia.Eurokomisár pre rozpočet a ľudské zdroje Günther Oettinger pripomenul, že solidarita je jednou z kľúčových hodnôt EÚ a úspech Európskeho zboru solidarity dokazuje, že mladí ľudia majú veľký záujem zúčastňovať sa na činnostiach spojených so solidaritou.Aj na základe doterajších skúseností sa v tomto návrhu zavádza inkluzívnejší a pružnejší prístup a väčšia sloboda výberu pre účastníkov, či už ide o dobrovoľné, alebo profesionálne umiestnenie. Nový program bude vychádzať z výsledkov, ktoré zbor dosiahol počas prvých rokov svojej existencie, a vytvára jednotné kontaktné miesto pre mladých ľudí, ktorí sú pripravení zapojiť sa do solidárnej činnosti. Program bude zahŕňať aj dobrovoľnícke činnosti ako podporu operácií humanitárnej pomoci v krajinách mimo EÚ.Od zriadenia Európskeho zboru solidarity v decembri 2016 sa doň zapojilo takmer 64.000 mladých ľudí vo veku od 18 do 30 rokov a takmer 5000 účastníkov už začalo vykonávať konkrétnu činnosť.