Eurokomisia navrhla nové pravidlá pre daňových sprostredkovateľov

Pierre Moscovici Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 21. júna (TASR) – Nové pravidlá pre daňových poradcov a plánovačov dnes predstavila Európska komisia (EK). Chce tým zabrániť daňových únikom, najmä prostredníctvom zložitých cezhraničných schém. Návrh podlieha schvaľovaniu v Rade EÚ a europarlamente.Eurokomisia navrhla pravidlá, ktoré sa budú týkať daňových poradcov, účtovníkov, bánk a právnikov, ktorí svojim klientom radia pri daňovom plánovaní. Po novom by mali nahlasovať daňovým úradom vo svojich členských štátoch vopred cezhraničné daňové schémy, ktoré môžu byť potenciálne zneužité na daňové úniky. Nahlasovať cezhraničné daňové schémy budú musieť ich sprostredkovatelia i používatelia.Týkať sa to bude schém, ktoré využívajú straty na zníženie daňovej povinnosti, využívanie osobitných priaznivých daňových režimov alebo daňové schémy cez štáty, ktoré nedodržiavajú medzinárodné štandardy.vyhlásil dnes Pierre Moscovici, komisár pre hospodárske a finančné záležitosti, dane a clá.Členské štáty si budú v tejto oblasti vymieňať informácie v rámci jednotnej databázy. EK navrhuje, aby to bolo povinné a každé tri mesiace.Eurokomisár tvrdí, že tento krok je súčasťou reakcie na daňový škandál Panama Papers a boja proti ". Od opatrenia si sľubuje odradenie daňových poradcov od využívania podvodných schém na znižovanie daňovej povinnosti.Únia okrem toho pripravuje zoznam nespolupracujúcich jurisdikcií v daňovej oblasti.Návrh z dielne EK podlieha schvaľovaniu v Rade EÚ a europarlamente.