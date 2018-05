Eurokomisia navrhla zdvojnásobiť financie pre Erasmus v rokoch 2021-27

Ilustračná snímka. Foto: TASR Marko Erd Foto: TASR Marko Erd

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 30. mája (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu navrhla, aby v rámci budúceho dlhodobého rozpočtu EÚ (2021 – 2027) bol zdvojnásobený objem finančných prostriedkov vyčlenených na študentský výmenný program Erasmus. Znamená to alokácie vo výške 30 miliárd eur.Exekutíva EÚ pripomenula, že vďaka programu Erasmus, ktorý je vnímaný ako podstata Európy bez hraníc, môžu už teraz milióny mladých Európanov študovať, odborne sa vzdelávať alebo učiť sa v zahraničí a je to pre nich aj šanca získať nové skúsenosti, zvýšiť si povedomie o Európe a zlepšiť svoje možnosti na pracovnom trhu.EK vyjadrila nádej, že s dvojnásobným objemom financií bude tento program ešte účinnejší pri podpore politických cieľov, akým je vytvorenie európskeho vzdelávacieho priestoru do roku 2025, posilnenie postavenia mladých ľudí a podpora európskej identity prostredníctvom politík v oblasti mládeže, vzdelávania a kultúry.Eurokomisár pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport Tibor Navracsics ocenil, že sa EK odvážila na zdvojnásobenie rozpočtu na program Erasmus.uviedol a vyzval členské štáty a Európsky parlament, aby tento rozpočtový návrh podporili.Z 30-miliardovej sumy pre Erasmus chce EK vyčleniť 25,9 miliárd eur na vzdelávanie a odbornú prípravu, 3,1 miliardy eur na mládež a 550 miliónov eur na šport.Cieľom vyššieho rozpočtu je zvýšiť počet prijímateľov (odhadom až 12 miliónov ľudí v rokoch 2021 – 2027), osloviť ľudí zo všetkých sociálnych prostredí, budovať užšie vzťahy so zvyškom sveta, zamerať sa na podporu výhľadovo orientovaných oblastí štúdia (energia z obnoviteľných zdrojov, zmeny klímy, environmentálne inžinierstvo, umelá inteligencia, dizajn) a podporiť európsku identitu skúsenosťami s cestovaním po krajinách Únie.