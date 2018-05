Eurokomisia odkázala lídrom EÚ do Sofie, aby zaviedli GDPR do praxe

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 15. mája (TASR) - Európska komisia (EK) predstavila v utorok, desať dní pred nadobudnutím účinnosti všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR), súbor konkrétnych opatrení, ktoré by mali členské krajiny EÚ prijať na ochranu súkromia občanov a na dobudovanie digitálneho jednotného trhu EÚ do konca roka 2018.Oznámenie EK je jej príspevkom k diskusiám, ktoré v stredu povedú hlavy vlád a štátov EÚ na neformálnom summite v Sofii. Podstatná časť rokovaní lídrov EÚ je venovaná inováciám a digitálnej ekonomike.Komisia upozornila, že je v spoločnom záujme členských štátov riadiť digitálnu transformáciu v súlade s európskym prístupom, ktorý spája investície do digitálnej inovácie s pravidlami na ochranu údajov.Podpredseda EK zodpovedný za digitálny jednotný trh Andrus Ansip v tejto súvislosti upozornil, že dáta súnašej ekonomiky a spoločnosti a musíme im zaručiť voľný pohyb, ale aj bezpečnosť. Uviedol, že nové regulačné prostredie (aj ochrana osobných údajov) by malo ísť ruka v ruke s veľkými investíciami v oblastiach, ako sú kybernetická bezpečnosť, 5G siete či umelá inteligencia.Eurokomisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věra Jourová, ktorá 25. mája oficiálne uvedie do platnosti nariadenie GDPR, do Sofie odkázala, že exekutíva EÚ je hrdá na to, že stanovila nový globálny štandard ochrany osobných údajov.Podľa eurokomisárky pre digitálnu ekonomiku a spoločnosť Marije Gabrielovej nariadenie o elektronickom súkromí (ePrivacy) spolu s GDPR zaistí bezpečnosť elektronickej komunikácie občanov EÚ.Tri roky po prijatí stratégie jednotného digitálneho trhu Európsky parlament a Rada (členské štáty) schválili 12 z 29 legislatívnych návrhov, ktoré predložila eurokomisia. Zákony o ochrane údajov, kybernetickej bezpečnosti či zrušení mobilných roamingových poplatkov už vstúpili do platnosti alebo začnú platiť v priebehu niekoľkých dní a týždňov. Členské štáty EÚ musia zabezpečiť, aby nové pravidlá fungovali aj v praxi.Všeobecné nariadenie o ochrane údajov je podľa EK potrebné aj preto, lebo podľa prieskumov dve tretiny Európanov majú obavy, že nemajú žiadnu kontrolu nad informáciami, ktoré poskytujú online, a polovica respondentov sa obáva, že sa stane obeťou podvodov. Ich obavy, že údaje môžu byť zneužité, ak nie sú riadne chránené, potvrdil aj nedávny škandál týkajúci sa spoločností Facebook a Cambridge Analytica.Komisia pripomenula, že GDPR poskytne občanom silnejšiu ochranu osobných údajov, a to vďaka lepšej kontrole toho, ako spracúvajú ich osobné údaje firmy a orgány verejnej správy (bude potrebný súhlas používateľov na spracovanie), jasnejšej politike ochrany súkromia podnikov a bezodkladnému oznamovaniu narušenia dát škodlivými programami.EK vyzvala premiérov a prezidentov, ktorí budú rokovať v Sofii, aby zabezpečili, že vnútroštátne orgány čo najrýchlejšie zavedú všetky zostávajúce kroky potrebné na uplatňovanie nových pravidiel.Nariadenie o všeobecnej ochrane údajov bolo prijaté v decembri 2015. Členské štáty mali dvojročné prechodné obdobie na to, aby sa ich vnútroštátne orgány mohli pripraviť na uplatňovanie tohto nariadenia, ktoré vstúpi do platnosti 25. mája 2018.