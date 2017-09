Eurokomisia odmieta úlohu sprostredkovateľa v spore o Katalánsko

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 28. septembra (TASR) - Európska komisia (EK) dnes zamietla žiadosť primátorky Barcelony Ady Colauovej, aby zohrala úlohu sprostredkovateľa v kríze medzi Madridom a katalánskou vládou, ktorá sa týka nedeľného referenda o nezávislosti Katalánska, aPredstavitelia katalánskych separatistov obviňujú Európsku úniu, že odmieta priznať, že podporuje ústrednú vládu v Madride a v tichosti súhlasí s jejna území Katalánska.uviedol na pravidelnej tlačovej konferencii hovorca EK Alexander Winternstein.Zopakoval, že toto je oficiálne stanovisko exekutívy EÚ, ktoré bolo v posledných týždňoch už viackrát vyjadrené.Katalánske úrady sú aj napriek tomu, že španielska justícia ho označila za nezákonné, odhodlané usporiadať v nedeľu referendum o nezávislosti Katalánska. Ústredná vláda v Madride naznačila, že je rozhodnutá zabrániť uskutočneniu referenda, aj keď by to malo znamenať zablokovanie prístupu do volebných miestností za pomoci polície a poriadkových síl.