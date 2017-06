Eurokomisia ohlásila spustenie Európskeho fondu na obranu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 7. júna (TASR) – Európsky fond na obranu spustila dnes Európska komisia (EK). Je určený na podporu investícií do spoločného výskumu a vývoja obranných technológií a koordinovaný a lacnejší nákup vojenskej techniky. Do troch rokov by chcela Únia dosiahnuť rozpočet EDF vo výške 5,5 miliardy eur ročne.Fond má dve súčasti, ktoré sa budú navzájom dopĺňať, ale budú sa líšiť v právnej štruktúre a rozpočtovom krytí.Výskumná zložka je určená na financovanie výskumu a vývoja inovatívnych obranných technológií, napríklad elektroniky, metamateriálov, softvéru a robotiky. Už tento rok na obranný výskum Únia vynaložila 25 miliónov eur. Po roku 2020 chce EÚ na tento účel dávať 500 miliónov eur ročne.Druhý segment bude fungovať ako finančný nástroj umožňujúci členským štátom nakupovať obrannú a vojenskú techniku spoločne, čo by malo priniesť nižšie ceny. V tejto súvislosti EK uviedla napríklad nákup dronov alebo vrtuľníkov. Po roku 2020 má EÚ v pláne na tento účel vynakladať miliardu eur ročne a očakáva, že spolu s investíciami členských štátov do povedie k nákupu techniky v hodnote päť miliárd eur.Podpredseda EK pre zamestnanosť, rast, investície a konkurencieschopnosť Jyrki Katainen v tejto súvislosti uviedol, že spoločne môžu členské štáty EÚ nakúpiť vojenskú techniku lacnejšie, než keby to robili osobitne.zdôraznila vysoká predstaviteľka EÚ pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku Federica Mogheriniová. Dodala, že EÚ nie je vojenskou alianciou a ani sa ňou nechce stať.Plán založiť Európsky fond na obranu ohlásil predseda EK Jean-Claude Juncker vlani. Okrem finančnej úspory je cieľom tohto kroku znížiť rôznorodosť zbraňových a obranných systémov naprieč Úniou. Napríklad kým členské štáty EÚ používajú 17 rôznych druhov tankov, USA používajú len jeden typ. Rôznorodosť bojovej techniky komplikuje jej nasaditeľnosť v teréne.