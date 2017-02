Eurokomisia otvára verejnú konzultáciu o európskych zboroch solidarity

Kandidátka na post eurokomisárky pre zamestnanosť, sociálne veci a pracovnú mobilitu sa usmieva po príchode na vypočúvanie pred špecializovaným výborom Európskeho parlamentu v Bruseli 1. októbra 2014. FOTO TASR/AP Foto: TASR Foto: TASR

Brusel 6. februára (TASR) - Európska komisia (EK) dnes otvorila verejnú konzultáciu s cieľom konzultovať s mladými ľuďmi, učiteľmi, pracovníkmi s mládežou, organizáciami, zamestnávateľmi a inými zainteresovanými stranami hlavné priority nedávno založeného európskeho zboru solidarity.Komisia pri uvedení európskeho zboru solidarity do činnosti vlani v decembri uviedla, že do leta tohto roku chce pripraviť legislatívny návrh zameraný na vytvorenie osobitného právneho základu pre tento zbor. Exekutíva EÚ zohľadní výsledky konzultácií pri svojej práci na tomto legislatívnom návrhu.Eurokomisárka pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a pracovnú mobilitu Marianne Thyssenová uviedla, že zriaďovanie európskeho zboru solidarity pokračuje podľa plánu.uviedla komisárka.Podľa slov eurokomisára pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport Tibora Navracsicsa EÚ potrebuje starostlivo naplánovať ďalšie kroky pre fungovanie Európskeho zboru solidarity.konštatoval.Verejné konzultácie budú trvať osem týždňov. Mladí ľudia a organizácie, ktoré sa na tomto procese zúčastnia, budú mať príležitosť zhodnotiť rôzne ciele iniciatívy, vyjadriť svoje potreby, pokiaľ ide o informácie a usmernenia, a podeliť sa o najlepšie postupy.Zbor dáva mladým ľuďom vo veku od 18 do 30 rokov príležitosť zapojiť sa do rôznych činností zameraných na solidárne riešenie problematických situácií v rámci EÚ. To im umožní získať skúsenosti a zručnosti na začiatku ich kariéry, ale aj podporovať a upevňovať solidaritu, ktorá je jednou zo základných hodnôt Európskej únie.