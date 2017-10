Eurokomisia posiela ČR na súd pre smernicu o voľnom pohybe pracovníkov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 4. októbra (TASR) - Európska komisia (EK) dnes v rámci októbrového balíka rozhodnutí týkajúcich sa prípadov porušenia európskeho práva zažalovala Českú republiku a Luxembursko na Súdnom dvore EÚ, pretože nesplnili svoje povinnosti v súlade s platnými pravidlami o voľnom pohybe pracovníkov v ostatných členských krajinách Únie.Komisia v legislatívnej kapitolerozhodla o postúpení oboch krajín na Súdny dvor EÚ, lebo v oblasti voľného pohybu pracovníkov neoznámili úplné zavedenie právnych predpisov Únie do svojich vnútroštátnych právnych predpisov.ČR a Luxembursko smernicu o opatreniach uľahčujúcich mobilným pracovníkom výkon ich práv v súvislosti so slobodou pohybu pracovníkov nezaviedli do vnútroštátnych právnych predpisov viac ako rok po uplynutí lehoty na transpozíciu.Zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia členských štátov, potrebné na dosiahnutie súladu s uvedenou smernicou, mali nadobudnúť účinnosť do 21. mája 2016 a eurokomisia o nich mala byť ihneď informovaná.Hoci EK zaslala formálnu výzvu a odôvodnené stanovisko, v ktorých žiada Luxembursko a ČR, aby oznámili úplný súlad so smernicou, Luxembursko oznámilo opatrenia zavádzajúce smernicu EÚ do vnútroštátnej legislatívy iba čiastočne a Česká republika transpozíciu smernice neoznámila vôbec.Komisia zároveň požiadala Súdny dvor EÚ, aby Českej republike uložil penále za každý deň vo výške 33.510,40 eur a Luxembursku pokutu vo výške 6528 eur denne, až kým obe krajiny predmetnú smernicu úplne nezakomponujú do svojej vnútroštátnej legislatívy.Voľný pohyb pracovníkov je jednou z najväčších výhod jednotného trhu. Podľa posledného prieskumu Eurobarometra vyše 80 percent Európanov podporuje voľný pohyb občanov EÚ, ktorí môžu žiť, pracovať, študovať a podnikať kdekoľvek na území Únie.