Eurokomisia posúdi petíciu občianskej iniciatívy Stop glyfosátu

Brusel 23. októbra (TASR) - Európska komisia (EK) prijala v pondelok organizátorov Európskej občianskej iniciatívy (EOI) s názvom "Stop glyfosátu", ktorá má za cieľ presadiť zákonný zákaz tohto herbicídu na území Európskej únie.Členov organizačného výboru tejto iniciatívy prijal prvý podpredseda EK Frans Timmermans a eurokomisár pre zdravie a bezpečnosť potravín Vytenis Andriukaitis. Organizátorom sa v súlade s predpismi EOI podarilo zhromaždiť viac ako jeden milión podpisov občanov z najmenej siedmich krajín EÚ.Komisia pripomenula, že toto je v poradí štvrtá úspešná celoeurópska občianska iniciatíva, ktorá splnila všetky potrebné náležitosti a ktorá bude posúdená, lebo nie je v rozpore s primárnym právom EÚ.Iniciatíva názvom "Stop glyfosátu" vyzýva Európsku komisiu, aby navrhla členským štátom Únie legislatívu zakazujúcu používanie glyfosátu, reformu postupu schvaľovania pesticídov a stanovenie záväzných cieľov zníženia pesticídov na území celej EÚ.V súlade s nariadením o iniciatíve občanov EK vyzvala organizátorov, aby prišli do Bruselu podrobnejšie predstaviť svoje návrhy. Na pôde Európskeho parlamentu sa uskutoční aj verejné vypočutie, ktoré umožní všetkým zainteresovaným stranám, aby predložili svoje názory a pripomienky. Následne eurokomisia do troch mesiacov od predloženia iniciatívy (do 6. januára 2018) rozhodne, či bude konať v podobe nových právnych predpisov alebo iným spôsobom, aby boli splnené ciele tejto iniciatívy alebo či konať vôbec nebude.V každom prípade EK musí predložiť oznámenie, v ktorom vysvetlí svoje konanie.Glyfosát slúži ako širokospektrálny herbicíd, najmä proti burine, a používa sa po celom svete. Svetová zdravotnícka organizácia v roku 2015 označila glyfosát ako látku, ktorá pravdepodobne spôsobujú rakovinu, avšak najnovšie štúdie OSN dospeli k odlišným záverom. Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) rovnako uvádza, že nezistil riziko vzniku rakoviny pri používaní tohto herbicídu.