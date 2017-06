Eurokomisia upozornila aj Slovensko, aby revidovalo politiku relokácií

Na ilustračnej foto relokovaní migranti. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 13. júna (TASR) - Európska komisia (EK) predložila dnes štyri správy o pokroku dosiahnutom v súvislosti s opatreniami prijatými v rámci európskej migračnej agendy. Správy boli zverejnené s ohľadom na budúcotýždňový summit EÚ (22.-23.6.), na ktorom sa európski lídri budú venovať aj otázkam migrácie.Komisia upozornila, že väčšina členských štátov Únie ukázala, že premiestňovanie migrantov žiadajúcich o azyl funguje, ak existuje politická vôľa, a vyzvala členské štáty, ktoré tak ešte neurobili, aby podnikli príslušné kroky a splnili si svoje právne záväzky a "spravodlivo a primerane" prispievali k fungovaniu mechanizmu premiestňovania (relokácie).Exekutíva EÚ v tejto súvislosti spustila právne konanie voči Českej republike, Maďarsku a Poľsku, lebo aj napriek daným záväzkom zatiaľ nepremiestnili ani jednu osobu.Komisia zároveň vyzvala Slovensko, aby v najbližších týždňoch revidovalo svoju politiku pre žiadateľov o presídlenie s cieľom zosúladiť ju s rozhodnutiami Rady EÚ o relokáciách z Grécka. Slovensko prijalo dobrovoľný záväzok premiestniť 100 osôb z Grécka a Talianska, doteraz premiestnilo 16 osôb z Grécka, z Talianska nepremiestnilo nikoho.EK dnes vyzvala tiež na urýchlenie sfunkčnenia európskej pohraničnej a pobrežnej stráže a čo najrýchlejšie odstránenie nedostatkov v oblasti ľudských zdrojov a vybavenia.Brusel pripomenul, že dohoda medzi EÚ a Tureckom o migrácii priniesla výsledky, čo je zjavné zo znižovania počtu prekročení hraníc do Grécka a z úspešného presídlenia vyše 6000 Sýrčanov, ktorým bola poskytnutá bezpečná a legálna možnosť odchodu do Európy.Prvý podpredseda EK Frans Timmermans však upozornil, že migračné toky pokračujú na inom mieste v Stredozemnom mori a zahŕňajú tragické straty na životoch." opísal situáciu.Eurokomisár pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo Dimitris Avramopulos spresnil, že Únia je založená na solidarite a spoločnej zodpovednosti a tieto základné hodnoty nie sú výnimkou ani pri migračnej kríze.odkázal komisár.Komisia pripomenula, že tempo relokácií sa v roku 2017 zvýšilo, keď bolo od januára premiestnených takmer 10.300 osôb - päťnásobný nárast v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2016. K 9. júnu bolo celkovo uskutočnených 20.869 premiestení (13.973 z Grécka a 6896 z Talianska).Komisia trvá na tom, že do stanoveného termínu - do septembra 2017 - je možné premiestniť všetky oprávnené osoby (približne 11.000 registrovaných v Grécku a asi 2000 v Taliansku, okrem príchodov za rok 2016 a 2017). Komisia upozornila, že po septembri neprestane platiť právny záväzok členských štátov týkajúci sa premiestňovania migrantov, pretože rozhodnutia Rady EÚ o premiestňovaní sa uplatňujú na všetky osoby, ktoré do Grécka alebo Talianska prídu do 26. septembra 2017.