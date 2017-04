Eurokomisia voči Maďarsku podnikla právne kroky pre vysoškolský zákon

Viktor Orbán, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 26. apríla (TASR) - Pre novelu maďarského zákona o vysokých školách dnes Európska komisia (EK) poslala maďarskej vláde formálny list obsahujúci právnu analýzu. Je to prvý krok k začatiu právneho konania voči členskému štátu pre porušenie legislatívy EÚ.EK v tomto prvom právnom kroku poukázala na to, že novela maďarského zákona je v rozpore s európskymi pravidlami. Budapešť má jeden mesiac na odpoveď. Ak Maďarsko právne zistenia EK nevyvráti, bude čeliť konaniu vo veci porušenia právnych predpisov EÚ.EK skonštatovala, že novela maďarského vysokoškolského zákona nie je v súlade s viacerými európskymi pravidlami, konkrétne so slobodou poskytovania služieb a podnikania, akademickou slobodou a právom na vzdelávanie.Podľa novely vysokoškolského zákona prijatej 4. apríla bude môcť zahraničná univerzita pôsobiť na maďarskom území jedine v prípade, ak funguje aj v štáte svojho pôvodu. Ďalej bude potrebné do pol roka od nadobudnutia účinnosti novely uzatvoriť príslušnú medzištátnu dohodu medzi Maďarskom a danou krajinou. Proti uvedeným zmenám zorganizovali v Budapešti viacero demonštrácií. Na najväčšiu z nich prišlo 9. apríla 80.000 ľudí.Podľa kritikov je cieľom tejto novely znemožniť fungovanie Stredoeurópskej univerzity v Budapešti (CEU), ktorú financuje americký finančník maďarského pôvodu George Soros.