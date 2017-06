Eurokomisia vytvorila formulár, ten má zvýšiť zamestnanosť imigrantov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 20. júna (TASR) – Nový webový formulár uľahčujúci cudzincom hľadanie zamestnania v Európskej únii dnes predstavila Európska komisia (EK). Do formuláru imigranti spolu so sociálnym pracovníkom vyplnia údaje o svojich schopnostiach, skúsenostiach a vzdelaní. EK si od formulára sľubuje zvýšenie zamestnanosti imigrantov.Formulár budú vypĺňať imigranti zo štátov mimo EÚ spoločne so sociálnym pracovníkom. Ten im položí sériu otázok a spoločne spíšu jednotlivé schopnosti azylanta. Formulár bude vo všetkých jazykoch Únie a ďalších šiestich jazykoch ako je arabčina alebo somálčina, keďže odtiaľ prúdia do EÚ migranti a utečenci. Používanie formulára v členských štátoch je dobrovoľné a zadarmo.Sociálny pracovník bude mať možnosť na konci formuláru uviesť odporúčania – napríklad návštevu príslušného úradu v členskom štáte na uznanie kvalifikácie, absolvovanie jazykového kurzu alebo návštevu úradu práce.vyhlásil eurokomisár pre migráciu, vnútorné veci a občianstvo Dimitris Avramopulos.Formulár budú využívať prijímacie centrá pre migrantov, integračné centrá i úrady práce v členských štátoch. Mal by byť porovnateľný so štandardným životopisom.Novinka zverejnená počas Svetového dňa utečencov je súčasťou plánu EK na integráciu cudzincov, ktorý spustila vlani. V máji EK ohlásila iniciatívu venovanú zamestnávateľom ochotným zapojiť sa do integrácie imigrantov na trhu práce. V EÚ momentálne legálne žije 20 miliónov cudzokrajných občanov.