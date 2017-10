Eurokomisia vyzvala na dokončenie bankovej únie v roku 2018

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 11. októbra (TASR) - Európska komisia (EK) dnes upozornila, že na to, aby mohla banková únia naplno rozvinúť svoj potenciál a zlepšiť stabilitu hospodárskej a menovej únie, zabezpečiť jej odolnosť proti otrasom a znížiť potrebu verejného rozdelenia rizika, treba bankovú úniu dobudovať v priebehu budúceho roka.Exekutíva EÚ zdôraznila, že jej dokončenie bude prínosné pre celý jednotný trh EÚ. Za týmto účelom EK dnes zverejnila oznámenie, v ktorom si vytýčila ambiciózny ale realistický postup na zabezpečenie dohody o všetkých zostávajúcich prvkoch bankovej únie.Dobudovanie bankovej únie bude jednou z hlavných tém decembrového summitu eurozóny. Dokončená banková únia spolu s úniou kapitálových trhov má vytvoriť stabilný a integrovaný finančný systém v EÚ.Podpredseda EK zodpovedný za finančnú stabilitu, finančné služby a úniu kapitálových trhov Valdis Dombrovskis pripomenul, že dobudovaná banková únia je nevyhnutná pre budúcnosť hospodárskej a menovej únie a pre finančný systém, ktorý podporuje rast a zamestnanosť.opísal situáciu. Vyjadril nádej, že sa členom Európskeho parlamentu (EP) podarí dosiahnuť konsenzus, pokiaľ ide o zostávajúce opatrenia bankovej únie ešte do roku 2018.Komisia už navrhla opatrenia na ďalšie zníženie rizík a zlepšenie riadenia rizík v bankách. Vlani v novembri predstavila balík opatrení na zníženie rizika obsahujúci zmeny právnych predpisov v oblasti bankovníctva. Podľa stanoviska eurokomisie je najvyšší čas, aby Európsky parlament a Rada (členské štáty) pokročili v rokovaniach o tomto balíku.V oblasti bankovníctva EK prihliada na trend znižovania úrovní nesplácaných úverov, zároveň však ponúka aj nové opatrenia, ktorými chce znížiť objem nesplácaných úverov a umožniť bankám diverzifikovať ich investície do štátnych dlhopisov.Z hľadiska rozdeľovania rizika, EK má návrhy na uľahčenie rokovaní v europarlamente a Rade o európskom systéme ochrany vkladov (EDIS), ktorým sa zaručujú vklady občanov v bankovej únii na centrálnej úrovni – ide o chýbajúci prvok bankovej únie.Dnešné oznámenie uvádza aj podrobný plán rýchlych krokov na dosiahnutie spoločného fiškálneho zabezpečovacieho mechanizmu poslednej inštancie, ku ktorému sa členské štáty zaviazali už v roku 2013. Cieľom je vytvoriť dostatočné zdroje tohto jednotného fondu na riešenie krízových situácií aj v prípade niekoľkých simultánnych krízových situácií európskych bánk.